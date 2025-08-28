Estos son los rivales del Barcelona en la Champions League

Chelsea en Londres y PSG en casa serán los dos rivales más complicados del Barcelona en la Champions League 25/26 que empezará en la semana del 16, 17 y 18 de septiembre. El actual campeón del mundo y el actual campeón de Europa tendrán que medir las fuerzas del Barça de Hansi Flick. Un sorteo que en el resto de partidos es asequible para el club blaugrana.

El sorteo de la Champions League ha llegado a su fin y el Barcelona ya conoce sus rivales para la temporada 25/26. El equipo de Hansi Flick se medirá a Chelsea, Brujas, Slavia de Praga y Newcastle fuera de casa. El equipo azulgrana visitará Stamford Bridge para medirse al actual campeón del mundo con Cucurella en sus filas e intentando llevarse a Fermín López.

Los cuatro rivales del Barcelona en casa, a la espera de saber si será en el Camp Nou o Montjuic, serán PSG, Olympiacos, Copenhague y Frankfurt. Luis Enrique volverá a visitar la Ciudad Condal para medirse a su ex equipo y los alemanes volverán a Barcelona tras cargarse a los culés en 2022 en la Europa League.

Hay que recordar que el calendario de partidos no se conocerá hasta el próximo sábado. Lo que sí se conoce en clave Barcelona es que los de Hansi Flick comenzarán la Fase Liga jugando fuera de casa para poder ganar tiempo con el Camp Nou. Una primera jornada que se disputará entre el 16 y el 18 de septiembre.

El Barcelona busca su gran objetivo en la Champions

El Barcelona tiene como gran objetivo esta temporada ganar la Champions League. Lleva desde 2015 sin lograrlo y son ya muchos años para un club como el azulgrana. Lamine Yamal, ya con 18 años, liderará al equipo de Hansi Flick este curso para intentar lograr su gran sueño y el de Laporta en la final de Budapest.

El club blaugrana llegó la temporada pasada hasta las semifinales de la Champions League en una tremenda eliminatoria contra el Inter de Milán donde los de Hansi Flick cayeron eliminados tras remontar un 2-0 en contra en el partido de vuelta. Pero los italianos mandaron el partido a la prórroga y en el tiempo extra condenaron al cuadro culé.