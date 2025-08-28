Estos son los rivales del Real Madrid en la Champions League

El Real Madrid se medirá a Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsella, Olympiacos, Monaco y Kairat Almaty. Los blancos jugarán en el estadio Santiago Bernabéu contra Manchester City, Juventus, Olympique de Marsella y Mónaco, mientras que tendrá que viajar a Liverpool, Lisboa para jugar con el Benfica, Atenas para medirse al Olympiacos y a Almaty para jugar contra el debutante Kairat Almaty.

Los blancos recibirán, un año más, a Pep Guardiola en el Bernabéu, mientras que tendrán que viajar de nuevo a Liverpool para jugar en Anfiled. Además, tendrá que verse las caras Kairat Almaty, el punto más oriental de Europa que está en Kazajistán, y se estrena en la Champions. Este equipo está a 300 kilómetros de la frontera con China.

La pasada temporada, el Real Madrid alcanzó los cuartos de final de la Champions. Los blancos terminando la fase liga undécimo. Esto le obligó a jugar el playoff, donde superó al Manchester City. En octavos de final se vieron las caras contra el Atlético de Madrid en un derbi vibrante que se decidió en una tanda de penaltis marcada por el doble toque de Julián Álvarez. Y en cuartos, los de Ancelotti no pudieron contra un gran Arsenal.

El Real Madrid es el rey de Europa con 15 entorchados. La pasada temporada alcanzó los cuartos de final, mientras que hace dos ediciones se proclamó campeón tras doblegar al Borussia Dortmund en Wembley. El resto de los de Xabi Alonso esta temporada es, como siempre, pelear por volver a reinar en una final que se jugará en Budapest el 30 de mayo a las 18:00 horas, un horario novedoso.

Fechas de la fase liga