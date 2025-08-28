Estos son los rivales de los equipos españoles en la Champions League

El Real Madrid se medirá a Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty, mientras que el Barcelona se verá las caras con PSG, Chelsea, Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia de Praga, Copenhague y Newcastle. El Atlético de Madrid se enfrentará a Inter de Milán, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodø/Glimt, PSV, Union SG y Galatasaray. Por otro lado, el Athletic regresa a la máxima competición continental jugando contra PSG, Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting de Portugal, Slavia de Praga, Qarabag y Newcastle y el Villarreal ante Manchester City, Dortmund, Juventus, Bayer Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhague y Pafos.

Los blancos recibirán, un año más, a Pep Guardiola en el Bernabéu, mientras que tendrán que viajar de nuevo a Liverpool para jugar en Anfield. Además, tendrán que verse las caras con el Kairat Almaty, el punto más oriental de Europa que está en Kazajistán y se estrena en la Champions. Este equipo está a 300 kilómetros de la frontera con China.

El Barcelona jugará a domicilio contra el Chelsea, Brujas, Slavia de Praga y Newcastle, mientras que recibirá en casa al PSG, Frankfurt, Olympiacos y Copenhague. El Atlético de Madrid ha tenido un sorteo con varias salidas complicadas, ya que deberá viajar a Liverpool o Londres para medirse al Arsenal, mientras que recibirá en el Metropolitano al Inter.

El Villarreal tiene un sorteo complicado, ya que recibirá a equipos como Manchester City y Juventus, y viajará a Dortmund y Londres para jugar contra el Tottenham. El Athletic recibirá en San Mamés al PSG y al Arsenal y viajará a Dortmund.

Una Champions millonaria

Los 36 clubes que jugarán la fase liga de la Champions 2025-2026 recibirán una asignación de 18,62 millones de euros, cifra a la que añadirán 2,1 millones de euros por cada victoria que logren en esta y 700.000 por empate.

La distribución establecida por la UEFA para la presente temporada determina que los clubes que se clasifiquen para los octavos de final percibirán 11 millones de euros y los que se jueguen el pase a estos en la ronda eliminatoria 1 millón de euros. El acceso a los cuartos de final supondrá 12,5 millones de euros para cada equipo que lo logre y la clasificación para las semifinales 15 millones de euros más.

Ser finalista en el Puskás Arena de Budapest el sábado 30 de mayo aportará a los dos clubes que lo logren 18,5 millones de euros y conseguir el título 6,5 millones de euros adicionales.

La UEFA ha incluido también una bonificación por clasificación en la fase liga que se divide en partes iguales, con un valor inicial de 275.000 euros para cada parte. El equipo que acabe con la clasificación más baja recibirá esta cantidad y el que logre la más alta 9,9 millones de euros.

Igualmente, ha destinado un total de 30 millones de euros para los clubes que han participado en las eliminatorias previas, con un fijo de 4,29 millones de euros para los que queden eliminados.

La cifra total a distribuir entre los clubes de la Champions, la Europa League, la Conference League y la Supercopa de esta temporada alcanza los 3.317 millones de euros.

2.467 millones de euros (74,38 %) se repartirán entre los clubes que compiten en la Champions y la Supercopa; 565 millones de euros (17,02 %) entre los participantes en la Europa League y 285 millones de euros (8,60 %) entre los de la Conference League.

Fechas de la fase liga