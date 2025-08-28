Estos son los rivales del Atlético de Madrid en la Champions League

Durísimo grupo para el Atlético de Madrid, que tendrá que hacer frente a cuatro complicadísimos desplazamientos a los estadios de Liverpool, Arsenal, Galatasaray y PSV, mientras que recibirá en casa a dos rivales asequibles, el Bodo Glimt noruego y el Saint Gilloise belga, a otro de nivel intermedio, el Eintratch de Frankfort alemán, y al finalista de la última Champions, el Inter. El orden de los partidos, que se conocerá el próximo sábado, va a ser decisivo para los de Simeone, que deberán poner toda la carne en el asador para avanzar hasta los octavos de final porque no lo van a tener precisamente fácil.

Liverpool, en Anfield, e Inter, en el Metropolitano, serán los dos «cocos» procedentes del primer bombo con el que tendrán que verse las caras los rojiblancos. El Inter cayó 2-1 en Madrid en su último desplazamiento a Madrid, mientras que aún está fresco en la memoria el triunfo 2-3 en el legendario estadio de los red devils pocos días antes del confinamiento a causa del covid 21.

Tampoco hubo suerte en el reparto del bombo 2, del que apareció el poderosísimo Arsenal de Mikel Arteta, Viktor Gyokeres y Andrea Berta, con el que habrá que enfrentarse además en Londres. El Eintratch de Frankfort del emergente técnico alemán Dino Toppmöller será sinb dudar un rival complicado en el Metropolitano, pero el Atlético debería imponerse.

Los dos equipos del bombo 3 emparejados con los de Simeone contarán con la inestimable ventaja de campo, que sobre todo en el caso del Galatasaray es muy importante. También habrá que viajar a Eindhoven para verse las caras con un excampeón de Europa como el PSV.

Finalmente el grupo se completa con el Saint Gilloise belga, un equipo en franca progresión en los últimos años, y con el sorprendente Bodo Glimt noruego. La ventaja en este caso es que los dos partidos se jugarán en el Metropolitano, por lo que el equipo se ahorra la experiencia de viajar al Círculo Polar Ártico.

Eso sí, el Atlético no estuvo representado en Niza porque la delegación rojiblanca no pudo aterrizar en el aeropuerto francés a causa de las malas condiciones climatológicas y no hubo tiempo para buscar otro desplazamiento alternativo.

El grupo del Atlético