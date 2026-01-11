Pepe Martí ya brilla en la Fórmula E: remontadón desde la última plaza y primeros puntos

Pepe Martí ya se deja ver en la Fórmula E. Tras su desastroso inicio en esta categoría, con un grave accidente en Sao Paulo, el piloto español ha hecho un carrerón en México, segunda prueba del Mundial. Martí salió último (en vigésima posición) y acabó ¡séptimo! Primeros puntos para el español, que deja ver ya su gran nivel.

En la carrera número 150 en la historia de la Fórmula E (se corre desde 2014), Pepe Martí ya puso su nombre en la categoría, destacando en esta carrera en México, donde ganó Nick Cassidy, pero la figura del día fue un enorme Pepe Martí.

Y eso que lo tenía tremendamente complicado, ya que salió último por una sanción e incluso durante la carrera tuvo otra sanción, al hacer un stop & go en el pit lane. Pero ni las sanciones pudieron con el español, que acabó séptimo, saliendo vigésimo, logrando sus primeros puntos de la temporada (seis en concreto, puntúan hasta el décimo).

También tuvo suerte Pepe Martí -pero para ello hay que buscarla- al aprovecharse de un Coche de Seguridad que le llegó en el mejor momento posible. Tras ello empezó a adelantar rivales a bordo del Cupra hasta alcanzar un séptimo puesto que sabe a victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez de México.

Es un respiro para un Martí que ya dijo en una entrevista en OKDIARIO que necesitaba un tiempo de adaptación al nuevo coche. «Es un coche totalmente distinto, que se lleva distinto. No aprendes desde cero porque aplicas muchas técnicas de la conducción de cualquier categoría, pero ha sido todo al límite justo de tiempo y hemos tenido que aprovechar los días que ha habido a tope», comentó Pepe Martí a este periódico.

La próxima carrera del Mundial de Fórmula E será en Miami, a finales de este mes de enero, y Pepe Martí viene de sus primeros puntos tras el mal estreno en Sao Paulo, donde tuvo un grave accidente.