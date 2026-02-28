Vicent Marí: «El 1 de marzo significa agrandar los lazos de unión entre las cuatro islas, cada una con su realidad»

El popular Vicent Marí afronta la recta final de su segunda legislatura al frente del Consell d’Eivissa, un mandato en el que ha adoptado decisiones pioneras y de gran relevancia como la limitación de entrada de vehículos a la isla y la lucha contra el intrusismo y el alquiler turístico ilegal.

El político de Santa Eulàlia defiende un nuevo modelo para Ibiza basado en la sostenibilidad y en esta entrevista con OKBALEARES repasa lo que significa para la isla pitiusa y sus ciudadanos el 1 de marzo, Día de las Islas Baleares.

Pregunta.- ¿Qué significado tiene el 1 de marzo, Día de las Islas Baleares, para Menorca?

R.- Somos una comunidad insular. Cuatro realidades diferentes, cuatro islas con sus características, sus costumbres, pero formamos una comunidad y eso significa que nos tenemos que conocer más entre nosotros. Tenemos que estar bien conectados. Somos realidades insulares y la verdad es que compartimos lengua, compartimos cultura, compartimos muchos servicios y de lo que se trata es que entre todos hagamos cada vez más grande esta comunidad. El Govern balear es el encargado de coordinar las políticas en las diferentes islas y los consells insulares son el brazo ejecutor junto con los ayuntamientos de todas las políticas en beneficio de los ciudadanos de cada una de las islas. Pero el día 1 de marzo significa eso: agrandar esos lazos de unión aunque estemos separados por el mar, pues tenemos que seguir trabajando para construir esta comunidad y que los servicios que disfrutemos cada uno de los ciudadanos de la isla sean iguales, que no haya diferencias entre una isla y otra por el hecho de que la isla sea más grande o más pequeña. Los servicios tienen que estar a la altura de lo que se merecen todos los ciudadanos.

P.- ¿Cómo celebran los ibicencos esta festividad?

R.- Este día se celebra mirando a nuestra cultura, a nuestra tradición, nuestras costumbres. Es importante poner de relieve de dónde venimos, quiénes somos y de eso se trata, de poner en valor nuestro folclore, nuestras costumbres. Y la verdad es que el día 1 aprovechamos para tener un poco de representación de cada una de las islas en todas ellas. Hay artesanos que van a Mallorca, caballos menorquines que vienen a Ibiza. En definitiva, se trata de eso, que un poco de cada isla esté presente en las otras, de celebrar lo que somos, celebrar de dónde venimos y compartir ese presente y ese futuro que como comunidad tenemos

P.- Ya en términos más generales, ¿cómo afronta la isla de Ibiza el año 2026?

R.- Con mucho interés, ganas e ilusión. Somos una isla privilegiada en el sentido que tenemos un destino turístico único, conocido mundialmente y vivir en Ibiza, la verdad, para los que somos de aquí es todo un privilegio. Sí que es verdad que en estos momentos la falta de vivienda y algunos problemas que nos genera la insularidad, como por ejemplo el coste de la vida, dificulta muchas veces que gente que tiene que venir aquí a trabajar no encuentre vivienda y ése es el gran reto que tenemos. Tenemos que solventar los problemas de vivienda, algunos problemas de infraestructura. El agua ha sido un problema hasta ahora y lo seguirá siendo, pero afortunadamente ha llovido y esto nos permite seguir planificando esas infraestructuras hidráulicas que hay que hacer. Evidentemente tenemos que mejorar las carreteras. No disponemos del convenio de carreteras que el Gobierno central tendría que haber firmado. Ya llevamos desde 2019 sin convenio de carreteras, pero gracias al Govern balear, seguimos invirtiendo, seguimos trabajando con fondos propios, mejorando nuestras vías, la seguridad de todos aquellos que circulan por ella.

Y también esa solidaridad entre islas hay que ponerla en valor. Ibiza tiene una planta de tratamiento de residuos prácticamente agotada en cuanto a lo que es la parte de vertedero y se trasladará a través de un plan piloto. Se iniciará el traslado a la incineradora de Son Reus. Precisamente para aprovechar esas infraestructuras que no están del todo utilizadas, que están infrautilizadas en este caso, hay que compartir estas infraestructuras entre islas. Yo creo que también es muestra de esa solidaridad y de ese compromiso de comunidad que hay entre todos. En definitiva, hay muchos retos por delante, pero mucha ilusión para llevarlos a cabo.

Y sin duda 2026 será un año más donde se verá que la regulación de vehículos está funcionando. Hemos conseguido frenar ese crecimiento constante de la llegada de vehículos, sobre todo en los meses de julio y agosto. Evidentemente la lucha contra el intrusismo seguirá siendo nuestro principal caballo de batalla. Hemos reducido mucho el intrusismo, eliminando 3.400 anuncios de las diferentes plataformas, lo que supone más de 18.000 plazas turísticas ilegales que se han eliminado. Ibiza apuesta por la calidad, no por la cantidad, y la mejor manera de hacerlo es respetando a quien lo hace bien y persiguiendo a aquél que viene a aprovecharse de la isla.

P.- ¿Qué balance hace de los casi tres años que llevamos de legislatura?

R.- Bueno, yo diría que son tres años de trabajo intenso. Somos un equipo de gobierno con mucha ilusión, muchas ganas, con un programa electoral que se está cumpliendo y se va a cumplir en su totalidad. Somos muy ambiciosos porque lo que pretendemos es mejorar la calidad de vida de esta isla. Y tanto es así que vamos a ser el primer Consell insular de todas las islas que ponga en marcha la nueva contrata de transporte público. Los nuevos autobuses, un centenar de los cuales, el 70%, serán autobuses eléctricos. Apostamos por una movilidad colectiva, una movilidad que haga que desplazarse dentro de Ibiza sea más fácil, con más rutas, más frecuencias y una movilidad sostenible. En este sentido, Ibiza quiere seguir siendo un referente turístico a nivel mundial, pero también un referente en cuanto a movilidad sostenible. Sin duda alguna, será una isla a la vanguardia de iniciativas políticas muy importantes, muy interesantes en aras de esa sostenibilidad social, económica, ambiental y territorial que todos deseamos y queremos.

P.- ¿Cuáles son los principales retos en este último tramo de legislatura? ¿Qué podemos esperar?

R.- Se trata de ir terminando aquellos proyectos que se han iniciado. Tenemos sobre la mesa importantes obras de infraestructuras viarias como la Rotonda de los Cazadores, que era uno de los puntos negros o el punto negro más importante de nuestra red viaria. Tenemos en marcha un nuevo polideportivo, un parque motor muy demandado por los amantes del motor de la isla y también un centro para la cultura, centro de Cultura Inmaterial. Son proyectos que necesitan esa finalización y están en marcha, con lo cual yo espero que a lo largo de 2026 o principios de 2027 puedan ver la luz.

Un proyecto de poca envergadura en cuanto a inversión, pero sí muy importante en cuanto a lo que significa, es el derribo de las viejas ruinas de Cala d’en Serra. Es un establecimiento hotelero que no se llegó a construir, pero allí queda la estructura y con fondos del Impuesto de Turismo sostenible del Govern balear será una realidad la demolición de esas ruinas que hace más de 40 años que siguen allí y afean nuestra costa, afean nuestro paisaje.

P.- Ya para terminar, Ibiza es un referente en cuanto a políticas de sostenibilidad. No sé si se espera para este año alguna novedad, algún plan estratégico en este sentido.

R.- Uno de los temas en los que estamos trabajando es, aparte del plan piloto de traslado de residuos, hacer un plan de choque para la reducción de residuos. Queremos ser la isla que más recicla. Queremos ser la isla que menos residuos genera y para eso hace falta mucha concienciación y estamos trabajando con todos los ayuntamientos, con diferentes entidades, precisamente para que el poco más del 40% que ahora se recicla, lleguemos a unos porcentajes mucho más altos y que al final se tenga que trasladar cuanto menos residuos mejor y acaben en el contenedor gris. Cuantos menos residuos, mejor. Es uno de los objetivos que tenemos. Tenemos que seguir trabajando para proteger no sólo nuestra costa sino nuestro interior. Y para eso es necesario seguir haciendo campañas de concienciación para preservar esta isla única que tenemos, esta isla tan deseada por los que nos visitan y también tan querida por los que vivimos aquí todo el año. Tenemos muchos proyectos, no sólo para lo que queda de legislatura, sino para muchos años más, porque en política no hay que pensar a corto plazo, sino hay que tener una mirada más larga y pensar en proyectos en beneficio de la isla más a medio y largo plazo.