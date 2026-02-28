La burocracia y las restricciones de Europa están impulsando «la entrada masiva» de «vapers falsos» de China, según revelan fuentes solventes a OKDIARIO. Una situación que se puede agravar con la entrada en vigor de la Directiva de Productos del Tabaco y la Directiva sobre Impuestos Especiales. En concreto, empresas dependientes del Gobierno de Pekín de forma particular se aprovechan del endurecimiento de «impuestos y restricciones» para incrementar «el contrabando y la falsificación» de estos productos.

En concreto, un estudio científico elaborado en Australia ha concluido que las políticas prohibicionistas generan un mercado negro robusto, aumentan la entrada de productos falsos y no logran reducir el consumo, sino que lo desplazan fuera del control sanitario.

Por otro lado, en Europa, «la experiencia reciente muestra que tras endurecer impuestos y restricciones, el contrabando y la falsificación de productos de vapeo y tabaco aumentan, especialmente desde China».

Además, se prevé que las nuevas directivas endurezcan las restricciones, aumentando impuestos y limitando el acceso a productos alternativos (vapeo, bolsas de nicotina…), replicando el enfoque prohibicionista que impulsa las falsificaciones.

Los vapers falsos de China

Y, en ese mercado de vapers falsos y otros productos irregulares, quien más destaca es China. El gigante asiático es el mayor productor y exportador de productos de tabaco y vapeo del mundo, con una industria estatal que controla más del 40% del mercado global de cigarrillos y que está directamente integrada en el Estado.

En ese sentido, China tiene un papel dual. Es regulador y beneficiario económico, lo que debilita la implementación de políticas de salud pública y permite la interferencia comercial en las decisiones internacionales.

«La entrada de vapers falsos desde China por canales ilícitos es una consecuencia directa de la falta de regulación efectiva y del conflicto de intereses institucional», aseguran las mismas fuentes.

El conflicto de intereses de China, la entrada masiva de vapers falsos y el fracaso de las políticas prohibicionistas en Australia y Europa «demuestran que el enfoque restrictivo no funciona». Y es que la reducción del daño, la regulación inteligente y el control sanitario son la única vía eficaz para proteger la salud pública, evitar la criminalización de usuarios y frenar el mercado ilegal.

Ha habido otros ejemplos similares que desmontan el prohibicionismo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), tras décadas de políticas prohibicionistas frente al sida, reconoció que la reducción del daño era más efectiva para proteger la salud pública y frenar la epidemia.

En el caso del tabaco y el vapeo, insistir en el prohibicionismo (como propone Bruselas) reproduce el mismo error, pues no elimina el consumo, sólo lo desplaza al mercado ilegal, con productos sin control y mayor riesgo para los usuarios.

Así las cosas, España podría ser una de las mayores perjudicadas por las nuevas normativas. El país pierde ya 879 millones de euros anuales por el comercio ilícito de tabaco y otros productos con nicotina, aunque fuentes expertas aseguran a OKDIARIO que esta cifra «podría multiplicarse con las nuevas restricciones y subidas fiscales» que se planean para el sector.