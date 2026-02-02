España pierde ya 879 millones de euros anuales por el comercio ilícito de tabaco y otros productos con nicotina, aunque fuentes expertas aseguran a OKDIARIO que esta cifra «podría multiplicarse con las nuevas restricciones y subidas fiscales» que se planean para el sector. En concreto, la Unión Europea (UE) está preparando dos reformas clave en este sentido que entran ya en vigor, la Directiva de Productos del Tabaco y la Directiva sobre Impuestos Especiales.

La primera endurecerá las normas sobre ingredientes, trazabilidad y presentación, afectando también a productos emergentes como vapers y bolsas de nicotina. La segunda, por su parte, plantea subidas históricas en la fiscalidad del tabaco y sus alternativas.

Así, las subidas de impuestos previstas serán del 139% en cigarrillos, 258% en tabaco de liar y hasta 1.090% en puros, además de nuevos gravámenes para líquidos de vapeo y bolsas de nicotina (0,10 euros por gramo y hasta 0,36 euros por mililitro).

El supuesto objetivo de las autoridades de la UE es armonizar impuestos y reducir el consumo, pero la experiencia europea demuestra que subidas drásticas y prohibiciones generan efectos colaterales. Es el caso del comercio ilícito, un problema cada vez más gravoso.

Problemas en Europa

En ese sentido, Francia, tras subir el precio del paquete a más de 12 euros y aplicar empaquetado genérico, sufrió una enorme subida del contrabando. Hoy, casi el 40% del tabaco consumido es ilegal, con pérdidas fiscales superiores a 9.400 millones de euros. En el caso de Países Bajos, tras subidas del 24% en cigarrillos y 45% en tabaco de liar, el mercado ilícito pasó del 9,2% al 17,9% del consumo total en sólo dos años.

Bélgica, por su parte, pese a prohibir las bolsas de nicotina, siguen disponibles en tiendas un año después, lo que evidencia que la demanda migra al mercado negro cuando se cierran canales legales. En otro continente, Australia implementó políticas extremadamente restrictivas sobre vapeo, pero consiguieron crear un mercado negro multimillonario, con más de 10 millones de vapers incautados en 2024.

España y el comercio ilícito de tabaco

Este problema con el tabaco ilícito afecta también a España. Este país mantenía una de las tasas más bajas de contrabando (2,8%), pero ya está subiendo tras las últimas subidas fiscales, según datos recientes. El incremento de impuestos dispararía el comercio ilícito y las falsificaciones de cajetillas, confirmando que el riesgo no es teórico, sino real.

Con la llegada de las dos nuevas normativas europeas, el escenario puede complicarse con una subida de precios que se sumaría a menos opciones legales, lo que podría incrementar el contrabando. De hecho, España ya pierde 879 millones de euros anuales por comercio ilícito; con las nuevas restricciones y subidas fiscales, la cifra podría multiplicarse, según fuentes del sector.

El riesgo no es solo económico, pues España ya investiga el uso de drones para introducir tabaco ilegal en el Campo de Gibraltar, lo que demuestra que las redes criminales se adaptan rápidamente a las restricciones.