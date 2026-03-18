Felipe Massa se rinde a Fernando Alonso: «Podría ganar a Stroll hasta con 65 años»

Fernando Alonso y Felipe Massa protagonizaron una de las duplas más icónicas de la Fórmula 1 durante años bajo el paraguas de Ferrari. Compartieron boxes durante cuatro temporadas y ambos se conocen de sobra, sus claros pero sobre todo sus oscuros. Tuvieron sus más y sus menos, aunque casi siempre con suma profesionalidad. Es por todo esto por lo que siempre es positivo escuchar lo que tiene que decir el ex piloto brasileño , retirado hace ya casi una década.

«Siempre que veo a Fernando nos saludamos, pero desde luego, no somos mejores amigos. Hemos compartido muchas cenas y muchas cosas juntos. Incluso fue a ver una de mis carreras en Brasil. Así que me cae muy bien como piloto», reconoce Felipe Massa sobre su relación con Fernando Alonso, con el que no comparte una amistad pero sí un respeto mutuo fruto del trabajo y la competitividad que atesoran ambos.

El piloto brasileño sigue de cerca la Fórmula 1 y cómo evoluciona ésta y tiene dudas de que, a día de hoy, el asturiano esté disfrutando de la competición: «Alonso fue el mejor contra el que he competido… y espero de verdad que siga disfrutando compitiendo en la Fórmula 1, aunque no estoy seguro de que lo esté disfrutando mucho ahora mismo, porque, bueno, están pasando muchos problemas».

«Espero que cuando él entienda que es el momento de dejarlo, lo haga en el momento adecuado», expresa Felipe Massa, que no cree que Fernando Alonso «sea un piloto que tenga que estar en la Fórmula 1 para estar luchando en la parte de atrás. Hay tantas otras categorías en las que puede disfrutar y divertirse… pero, en fin, lo respeto mucho como piloto».

En su conversación con el diario Sport, Massa reconoce que es imposible su regreso a la Fórmula 1, ya que se retiró en «el momento correcto» y es de los que piensan que hay que «entender que la edad en el deporte es muy importante».

«Fernando está haciendo un buen trabajo. Es verdad que su compañero no es Charles Leclerc, o Lando Norris, o Russell», razonaba Massa, que dejaba un dardo a su compañero en Aston Martin: «Así que podría ganar a Lance Stroll incluso a los 65 años de edad. Pero creo que tienes que entender el momento correcto para parar. Incluso que Hamilton lo hará pronto. Tal vez sea el momento correcto para hacer otras cosas».

Para el ex piloto brasileño, la compleja situación que atraviesan Aston Martin y Honda con los problemas del AMR26 que conduce Fernando Alonso no es «fácil arreglarlo en poco tiempo» y augura «una temporada muy difícil para ellos» visto lo visto: «Tienen que entender qué hay que hacer para mejorar el coche y conseguir que el motor, la batería y todo lo demás funcione».

De hecho, Massa tiene también claro que los cambios en el reglamento de la Fórmula 1 no están beneficiando a la competición como deberían: «No es agradable lo que está pasando en la Fórmula 1, no es lo que todos quieren ver. Por supuesto que vemos muchos adelantamientos. Por supuesto que los vemos. Pero no los correctos, sino falsos. Y esto no es lo que queremos ver en la Fórmula 1. Así que creo que, sin duda, a Aston Martin le queda un camino difícil por delante para mejorar. Pero también la Fórmula 1 tiene que entender cómo mejorar el reglamento para todos».