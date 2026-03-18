Un fisio alerta del riesgo que corre Alonso: «Si las vibraciones persisten, puede tener una lesión»

La situación de Fernando Alonso ya empieza a ser alarmante. No sólo por lo deportivo, sino por la altísima exigencia física a la que le están sometiendo las vibraciones del motor Honda cuando va a bordo del Aston Martin en este comienzo de Mundial de Fórmula 1 2026. El piloto español evidenció en el Gran Premio de China que no podía más, soltando varias veces el volante y revelando al término de la carrera que por momentos no sentía ni las manos ni los pies.

Un fisioterapeuta con experiencia en el tratamiento de deportistas y pilotos de motociclismo atiende a OKDIARIO para responder a las preguntas que ahora mismo se plantean los seguidores de Alonso y de la F1: ¿Podrá terminar alguna carrera con este problema en el monoplaza? ¿Puede sufrir alguna lesión a largo plazo por culpa de las vibraciones?

Fernando Alonso SOLTANDO LAS MANOS DEL VOLANTE por las extremas vibraciones que hacían casi imposible que pudiera conducir 🤬#ChinaDAZNF1 🇨🇳 pic.twitter.com/WtFNt9iysv — DAZN España (@DAZN_ES) March 15, 2026

El experto es claro: «Las lesiones que puede tener son sobre todo nerviosas. De estar tanto tiempo soportando las vibraciones puede tener alteraciones de la sensibilidad, dejar de sentir las manos y, sobre todo, dejar de funcionar con las manos, que se le bloqueen. Dolor, por supuesto, y si persiste en el tiempo, una fractura de fatiga».

Además, descarta que el pasado domingo hubiera sido capaz de acabar la carrera: «Imposible. En las imágenes salía que en recta soltaba el volante, los pies también… Lo peligroso de él es que en mitad de la carrera deje de sentir las manos o pierda mucha fuerza en los pies y no pueda presionar los pedales. O girar el volante, tocar botones… La fractura que pueda tener puede venir con el tiempo».

«No va a poder terminar las carreras…»

«Es imposible que haga una carrera entera con el motor así. Si no solucionan ese problema, no va a terminar las carreras», asegura, ejemplificando con lo que ocurriría si esta situación la estuviese sufriendo un rookie como Arvid Lindblad o un piloto joven como Kimi Antonelli, flamante ganador del GP de China.

«La edad va en su contra, está claro. Estamos hablando de un deportista de alto nivel, es muy relativo. En tema de lesiones no hay nada escrito. ¿Puede pasar? Pues sí, le puede acarrear problemas de salud, pero de ahí a que pase… Además, él tampoco es tonto. Es más probable que le pase a un joven piloto que a alguien con experiencia. Él se conoce», afirma.

«La edad va en contra de Alonso»

«Él sabe cuándo parar y medirse más fácilmente que alguien sin experiencia. Imagínate que le pasa a un chaval que viene de F2, no va a querer bajarse del coche por nada del mundo. Eso le va a llevar a cometer errores y a tener accidentes. Uno no siente las mismas cosas en el coche que el resto. Siente la vibración y no tiene el feedback que te da el volante. A largo plazo puede tener una fractura por estrés», añadió.

Este periódico le cuestiona por qué zona concretamente puede verse afectada por este motivo. «Algún hueso de la mano… Las vibraciones se transmiten y no le vienen bien al cuerpo. Es un estrés que añaden», concluye, refiriéndose al esfuerzo de las manos que ya de por sí requiere una prueba de F1.