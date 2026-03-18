TVE ya no sabe qué hacer con Broncano: cambio inédito en ‘La Revuelta’ mientras la audiencia se hunde

TVE ha anunciado un programa especial de La Revuelta que durará cinco horas. Sucederá este jueves 19 de marzo para ocupar el espacio que ha dejado Al margen de todo, el programa presentado por Dani Rovira que fue cancelado la semana pasada tras tres emisiones. Lo curioso de esta decisión es que el espacio de Broncano está viviendo su peor época en audiencias desde que se estrenó en la cadena pública.

El pasado viernes 13 de marzo, TVE decidió eliminar Al margen de todo, el programa con el que Dani Rovira regresaba a la pública después de varios años. Y es que, esta última aventura del humorista y actor había conseguido, el día anterior, un dato pírrico frente a Supervivientes, Perdiendo el juicio y Horizonte, logrando apenas un 7 % de audiencia. Estos datos son insostenibles para un canal que aspira a robar a Antena 3 el liderazgo por la televisión más vista.

Quedaba, pues, un hueco para el prime time de La1 los jueves y para mañana, día 19 de marzo, se ha tomado una decisión insólita: programar La Revuelta durante cinco horas.

Este jueves La 1 de TVE emitirá dos entregas del programa de David Broncano. La primera de ellas será inédita, durará de 21:30 a 01:00 horas (el doble de un programa normal) e incluirá las entrevistas con Pedro Almodóvar y con el humorista Pablo Carbonell. Cuando esta entrega acabe, se emitirá una reposición de diciembre de 2025 en la que asistió al plató la cantante Nathy Peluso.

En TVE no aprenden

Desde TVE siguen sin entender que son un servicio público y, como tal, no deberían jugar en la misma liga que las cadenas comerciales y no alargar el prime time hasta altas horas de la madrugada. Que mañana La Revuelta acabe a la 01:00 (el programa inédito) y luego se alargue (con la reposición) hasta pasadas las 02:00 horas es una muestra más de la falta de respeto hacia el público (sucede, en realidad, con todos sus programas del prime time, que suelen arrancar a partir de las 23:00 horas).

La peor época de ‘La Revuelta’

La semana pasada fue la peor para David Broncano desde julio de 2025 Y es que La Revuelta hizo, en cuatro días, una media de 10,1% y 1.272.000 espectadores, muy por debajo de la media de la cadena (12,1% en marzo). Por el contrario, El Hormiguero consiguió un 13,8% de cuota y 1.742.000 seguidores de media. Es decir, Motos sacó a Broncano 3,7 puntos de ventaja y 470.000 espectadores.