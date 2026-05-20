Una llamada por violencia de género en Mallorca destapa un impresionante alijo: 27 kilos de hachís y 33.000 euros

Impresionante hallazgo en el interior de un inmueble de la localidad mallorquina de Bunyola. Una denuncia motivada por un episodio de violencia de género ha destapado un gigantesco alijo de droga y dinero efectivo que se encontraban escondidos en paquetes: 27 kilos de hachís y hasta 33.000 euros en efectivo.

La intervención policial se desencadenó tras recibirse un aviso de emergencia que alertaba sobre un presunto delito de violencia de género en el ámbito familiar. Agentes de la Guardia Civil, en una rápida respuesta, se desplazaron de inmediato hasta el lugar de los hechos: un domicilio ubicado en el núcleo urbano de Palmanyola, perteneciente al municipio de Bunyola.

Una vez en la vivienda, y tras asegurar la protección de la víctima, las patrullas actuantes procedieron a la detención fulminante del sospechoso.

Sin embargo, lo que inicialmente se presentaba como una actuación de seguridad ciudadana dio un vuelco absoluto durante las pesquisas posteriores. En el marco de la inspección técnico-ocular y las gestiones practicadas en el inmueble por el Área de Investigación de Pont d’Inca, los guardias civiles detectaron indicios de otra actividad ilícita latente en la propiedad.

Al profundizar en el registro de las estancias, los agentes descubrieron un importante escondite que albergaba un total aproximado de 27 kilogramos de hachís. La sustancia estupefaciente ya se encontraba perfectamente dosificada y distribuida en numerosos paquetes preparados para su posterior distribución en el mercado negro.

Asimismo, en el mismo habitáculo se hallaron más de 33.000 euros en efectivo, ocultos en fajos de billetes de diverso valor, presuntamente procedentes de los beneficios del tráfico de drogas.

Además de las sustancias y el dinero, la Benemérita procedió a la incautación de otros efectos de gran interés para la causa, entre los que destaca un vehículo de alta gama cuyo valor de mercado supera los 40.000 euros. En este complejo dispositivo participaron activamente efectivos de la Policía Local de Bunyola, cuya estrecha colaboración y conocimiento del terreno resultaron vitales para el correcto desarrollo y el éxito final de la operación.

El detenido pasará a disposición de la Autoridad Judicial competente en los Juzgados de Palma a lo largo de la tarde de hoy, miércoles. Mientras tanto, la investigación policial permanece abierta con el objeto de determinar el alcance total de la red de narcotráfico, y no se descarta la implicación ni la futura detención de otras personas vinculadas a los hechos.