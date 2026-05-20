Magaluf culmina su transformación con el estreno de la segunda fase del Paseo Marítimo Gabriel Escarrer Juliá

El Ayuntamiento de Calvià ha culminado la renovación de la primera línea de Magaluf con el estreno de la segunda fase del Paseo Marítimo Gabriel Escarrer Juliá. Esta popular zona ofrece ahora, según detalla el consistorio en un comunicado, un paseo de primera línea de mar mucho más accesible, actual y moderno, pensado para el disfrute de residentes y visitantes.

Las obras de la segunda fase han supuesto la remodelación de 286 metros lineales del paseo y han incluido, además, la reforma de la calle Francisca Pujol Terrasa desde la calle Punta Ballena hasta el paseo marítimo, y la reforma de la calle y las escaleras de la calle Miguel Altoaguirre.

Esta segunda fase ha contado con la aportación de 3 millones de euros de fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). El proyecto contó, en su primera fase, con el apoyo de los fondos europeos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

La vía fue denominada oficialmente Paseo Marítimo de Gabriel Escarrer Juliá hace dos años en honor al compromiso que el fundador de Meliá Hotels tuvo siempre con Magaluf, que lideró la transformación de la zona, y con el conjunto del municipio.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha afirmado que esta obra «supone un gran avance para Calvià y para Magaluf; un avance en cuanto a calidad y también un avance en cuanto a modernizar el destino y hacerlo más accesible y sostenible para todos». «Queremos que este nuevo Paseo Marítimo sea un punto de encuentro para quienes nos visitan y para nuestros residentes, que todos los mallorquines redescubran esta maravillosa zona de Calvià y que disfruten de este espacio que refleja a la perfección la nueva cara de Magaluf», ha señalado.

El primer edil también ha destacado que «esta renovación es clave para seguir desestacionalizando la actividad turística, impulsando el comercio local, nuestra magnífica oferta gastronómica y demostrando que Magaluf es un referente de primer nivel, un destino atractivo durante todo el año».

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha resaltado el cambio de Magaluf: «Hay que sacar pecho de lo que se ha hecho bien en nuestra comunidad y reconocer a los empresarios, los que apuestan por la inversión, la reconversión, la generación de riqueza… Es la única forma de mejorar como destino. Estamos alineados con el turismo regenerativo, sostenible, que busca crecer fuera de temporada y no en volumen, sino en valor. Y eso es lo que se está consiguiendo en Calvià».

Prohens ha puesto en valor que «Magaluf ha dejado de ser noticia por un turismo que debíamos cambiar y ahora es el mejor exponente de la transformación y la modernización. Es un ejemplo que pongo en toda España y en toda Europa».

Por su parte, el conseller de Turismo, Jaume Bauzá, ha asegurado que Magaluf es un «exponente de la gestión de los fondos ITS. El 90% de los proyectos solicitados al Govern están licitados, en obras y, como en este caso, finalizados. Garantizamos los recursos para Calvià, para mejorar en nuestra línea de un turismo mejor y responsable».

Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Meliá Hotels International, ha recordado la figura de su padre e insistido en la imagen del nuevo Magaluf. «Es un día muy emotivo para la familia Escarrer. Nuestro fundador nos ve desde ahí arriba, es un orgullo estar aquí. Cuando uno ve el dinero invertido en el paseo de Magaluf no podemos más que agradecer el trabajo hecho», ha apuntado.

El hotelero mallorquín ha destacado que «la gente habla de Magaluf como el ejemplo de reconversión hacia el turismo de calidad. La colaboración público-privada hace que vayamos a tener, sin duda, la temporada turística más larga, Juntos generamos prosperidad».

Fiesta de inauguración el 27 de junio

Para celebrar la transformación urbana de Magaluf, el Ayuntamiento de Calvià ha organizado el próximo 27 de junio un espectacular evento a pie de playa que fusionará música clásica, tecnología de vanguardia y gastronomía. El acto central de la jornada será un concierto abierto y gratuito a cargo de la Orquesta Sinfónica de les Illes Balears (OSIB) , que, dirigida por Pablo Mielgo, interpretará icónicas bandas sonoras de la historia del cine.

En torno al lema Magaluf es cine, la OSIB interpretará un repertorio centrado en grandes bandas sonoras de la historia del cine, incluyendo piezas icónicas como Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter, Jurassic Park, así como temas de 007, Titanic o La Pantera Rosa.

La jornada se completará con un innovador espectáculo sincronizado de 300 drones que iluminará la bahía al anochecer. Este despliegue tecnológico representará figuras y elementos visuales relacionados con la temática cinematográfica, ofreciendo una alternativa visual sostenible a los fuegos artificiales tradicionales.

La música llenará el nuevo Paseo Marítimo, simbolizando el cambio de modelo de Magaluf hacia una oferta de calidad y para todos los públicos. La celebración está enmarcada en la estrategia que declara el 2026 como el Año del Cine en Calvià de resaltar al municipio como destino cultural y de referencia en cuanto a localizaciones cinematográficas y audiovisuales.

Además, durante todo el fin de semana se celebrará la segunda edición de la Gastrofira de Magaluf, un evento que pone en valor la calidad de la oferta culinaria local y que permitirá a los asistentes degustar las mejores elaboraciones de los establecimientos de la zona en un entorno totalmente renovado.