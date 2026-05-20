El Colegio de Ingeniería Informática de Baleares y la Universitat de Mallorca acuerdan colaborar para impulsar la formación tecnológica

La Universitat de Mallorca (UMAC-ADEMA) y el Colegio Oficial de Ingeniería Informática de las Islas Baleares (COEIIB) han firmado un convenio de colaboración orientado a reforzar la relación entre el ámbito universitario y el sector profesional de la ingeniería informática.

El acuerdo establece un marco de colaboración para impulsar iniciativas conjuntas en materia de formación especializada, divulgación tecnológica, transferencia de conocimiento y actualización profesional vinculadas a la informática y las tecnologías digitales.

Además, permitirá desarrollar actividades de interés común relacionadas con las tecnologías digitales, la transformación digital y la promoción del conocimiento tecnológico en Baleares.

La colaboración contempla la posible organización conjunta de jornadas, seminarios y actividades formativas relacionadas con la informática y otras áreas tecnológicas de interés común, así como iniciativas orientadas a favorecer el intercambio de conocimiento entre profesionales y entorno universitario, informa UMAC-ADEMA en un comunicado.

La firma del convenio se enmarca en el interés de ambas instituciones por favorecer espacios de colaboración entre universidad y sector profesional en ámbitos vinculados a la digitalización, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y otras tecnologías emergentes.

Uno de los objetivos es promover el diálogo entre profesionales en activo y el entorno universitario, contribuyendo al intercambio de conocimiento y experiencias en un ámbito de especial relevancia para Baleares.

El presidente de la Universitat de Mallorca (UMAC-ADEMA), Diego González, ha destacado la importancia de mantener una colaboración activa entre universidad y sectores profesionales para acercar la realidad tecnológica y empresarial a los estudiantes y fomentar perfiles preparados para los nuevos retos digitales.

Por parte del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de las Islas Baleares (COEIIB), el doctor Francisco J. Perales ha señalado la voluntad de esta institución es de colaborar con distintas entidades y agentes del ecosistema tecnológico balear en iniciativas relacionadas con la informática, la formación tecnológica y la divulgación del conocimiento.

El COEIIB es la corporación oficial que representa a los profesionales de la Ingeniería Informática de Baleares y trabaja para promover el desarrollo de la profesión, la calidad tecnológica y la divulgación del conocimiento informático al servicio de la sociedad.