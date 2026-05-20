La Junta vincula la nueva planta de Airbus en Sevilla «al clima de estabilidad y confianza de Andalucía»

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha destacado este martes la “consolidación definitiva de Andalucía como uno de los grandes polos aeronáuticos e industriales de Europa” tras el anuncio de Airbus Defense and Space de abrir en Sevilla un nuevo centro de conversión del A330 MRTT para responder al incremento de la demanda internacional de aviones cisterna. Esta decisión y el desembarco de nuevos proyectos estratégicos “refuerzan el liderazgo de Andalucía en la industria aeroespacial y confirman la confianza de las grandes compañías internacionales en nuestra tierra”, ha apuntado.

España ha participado en la inauguración de la octava edición de Aerospace & Defense Meetings-ADM Sevilla 2026, el principal encuentro de negocio del sector aeroespacial del sur de Europa, que este año alcanza cifras récord de participación. Según ha detallado, ADM Sevilla 2026 reúne este año a 320 empresas de 30 países y 54 grandes contratistas internacionales, y concentrará más de 8.000 reuniones de negocio, las mejores cifras registradas desde la creación del encuentro.

Entre las compañías participantes figuran Airbus, Pilatus, Boeing, Bombardier y Embraer, junto a fabricantes y firmas auxiliares de referencia internacional. Esta edición cuenta también con la presencia de 12 clústeres y asociaciones sectoriales.

Carolina España ha destacado además el peso creciente del sector aeroespacial andaluz, que alcanzó en 2024 una facturación cercana a los 3.000 millones de euros, supera los 15.000 empleos y ha iniciado 2026 con un crecimiento interanual de las exportaciones del 86%.

Para la responsable andaluza de Economía, la nueva planta de Airbus para el avión A330 en las nuevas instalaciones de Sevilla es fruto de “la confianza y de la estabilidad” que ofrece Andalucía y del ecosistema empresarial e industrial impulsado en los últimos años por el Gobierno andaluz. A esta nueva inversión, ha recordado, se suma la llegada y expansión de otros proyectos estratégicos vinculados al sector aeronáutico y de defensa, como el desarrollo de Pilatus Aircraft Iberia en la provincia de Sevilla. La compañía ya dispone de una planta en Alcalá de Guadaíra y prevé una nueva instalación en Carmona para desarrollar un proyecto europeo que generará más de 500 empleos cualificados.

“Estamos viendo cómo Andalucía se consolida como un destino prioritario para la inversión industrial y tecnológica gracias a un ecosistema de excelencia basado en la colaboración público-privada, infraestructuras de primer nivel y un entorno de estabilidad, seguridad jurídica y confianza que es el mejor aval para atraer inversiones”. Por ello, la consejera ha animado al resto de empresas nacionales e internacionales presentes en ADM Sevilla a “seguir esos pasos” y aprovechar las oportunidades de inversión que ofrece Andalucía.

En este sentido, Carolina España ha defendido el papel de Andalucía TRADE como herramienta clave para seguir impulsando el crecimiento del sector. En este sentido, ha recordado que la agencia ha respaldado en apenas dos años y medio 612 proyectos empresariales con 152,2 millones de euros en incentivos, movilizando una inversión superior a los 351 millones.

Asimismo, ha avanzado que este año la Junta pondrá a disposición de las empresas andaluzas nuevos incentivos e instrumentos financieros, “hasta alcanzar una financiación total de 430 millones de euros”, destinados a apoyar proyectos industriales, innovación, internacionalización y acceso a financiación. Entre ellos figuran nuevas ayudas a la I+D+i dotada con 70 millones de euros, nuevos fondos de capital riesgo para startups y expansión empresarial, un fondo FAST de 30 millones abierto por primera vez a empresas no pymes y nuevas líneas destinadas a facilitar financiación alternativa y avales respaldados por sociedades de garantía recíproca.

“Queremos que ninguna empresa con un proyecto viable y ambicioso se quede atrás en Andalucía por falta de apoyo o de financiación”, ha concluido España, quien ha animado a las compañías participantes en ADM Sevilla 2026 a aprovechar las oportunidades de colaboración e inversión que ofrece la comunidad andaluza, “porque no van a encontrar un mejor aliado que el Gobierno andaluz para acompañarlas en sus proyectos”. “Invertir en Andalucía es garantía de éxito”, ha asegurado.