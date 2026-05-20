El tiroteo en Almería que ha dejado dos muertos y cuatro heridos graves está siendo investigado como posible caso de «violencia de género»

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha indicado este miércoles que la investigación sobre el joven de 25 años detenido como presunto autor de los disparos que acabaron con la vida de su madre y la pareja de esta, y que dejaron gravemente herido a su hijo de siete meses en la barriada de El Canalillo, en El Ejido (Almería), además de causar otros tres heridos, entre ellos una menor, apunta a un «posible delito de violencia de género».

Martín ha explicado, en declaraciones a los medios, que «no existía denuncia previa por parte de la pareja» del arrestado y que tampoco «estaba en Viogen», el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género No obstante, los investigadores manejan indicios basados en testimonios que refuerzan esta línea, aunque inicialmente los hechos se vincularon a un episodio de «violencia doméstica».

El subdelegado ha lamentado este «triste suceso», en el que tampoco se descarta la «violencia vicaria», dado que el bebé de siete meses resultó herido con un disparo en la cabeza y otro en la mandíbula. El menor ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente y permanece ingresado en la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor.

Asimismo, ha detallado que los demás heridos continúan hospitalizados. Una menor de 21 meses sigue en la UCI del Materno Infantil, una joven de 19 años, que recibió tres disparos en el abdomen y permanece en el Hospital Universitario Poniente de El Ejido, y un hombre de 60 años, que sufrió un disparo en la cabeza cuando el detenido huía. A todos ellos les ha deseado una «pronta recuperación».

Martín ha señalado que el sospechoso será puesto a disposición judicial mientras continúan las diligencias, ya que la investigación «continúa». En este contexto, ha evitado pronunciarse sobre si el detenido padecía un «trastorno mental», tal y como apuntó la Guardia Civil.

Además, ha pedido prudencia hasta conocer el resultado de la investigación para depurar responsabilidades y esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los disparos en este núcleo diseminado de unos 130 vecinos, cercano a Balanegra, donde se desplegó un dispositivo de la Guardia Civil y la Policía Local de El Ejido que culminó con la detención del sospechoso en torno a las 4 de la mañana del martes.

Los primeros avisos sobre el tiroteo se recibieron poco después de las 23:00 horas, cuando se halló a dos personas fallecidas en el interior de un vehículo con impactos de bala. Desde ese mismo coche habría huido la pareja del detenido con el bebé en brazos, que sí fue alcanzado por disparos de un arma de nueve milímetros, cuyo origen se investiga, ya que el arrestado no tenía permiso de armas.