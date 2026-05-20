La hija de la ex diputada del PSOE que estafó 4,5 millones de UGT tiene un Mercedes, un BMW y vive en un piso de protección oficial

El juicio contra Mayka Tomás López, hija de Carmen López, por estafar 4.5 millones de euros de fondos de UGT está a la vuelta de la esquina. Mientras que la Fiscalía pide para ella 8 años de cárcel, tal y como adelantó OKDIARIO en exclusiva, la vida cotidiana de la acusada sigue acaparando la atención: la hija de la ex diputada del PSOE sigue poseyendo un Mercedes, su marido un BMW y, paradójicamente, ambos viven en un piso de protección oficial.

Mayka Tomás López se ha convertido en la principal protagonista de uno de los mayores escándalos de corrupción sindical de los últimos años. Según su entorno vecinal, a día de hoy prácticamente no sale de su casa para evitar a la prensa y dar las explicaciones públicas que se le exigen por su comportamiento. Su única respuesta ante este medio ha sido que no va a hacer «ninguna declaración».

Las investigaciones apuntan a que los 4,5 millones de euros desviados de los fondos de UGT no se quedaron en una cuenta de ahorro, sino que fueron despilfarrados para mantener un ritmo de vida a todo lujo. La acusada gastó ingentes cantidades de dinero en viajes paradisíacos y vehículos de alta gama, llegando incluso a financiar vacaciones e invitaciones a costa del dinero de las cuotas que pagaban los trabajadores de UGT para invitar a sus amigos.

Coches premium en una VPO

En la misma puerta de su portal hay un BMW color granate que conduce habitualmente su marido, y en el garaje del edificio se encuentra el Mercedes negro, según señalan los testigos de la zona. Antes aparcaba el Mercedes (que compró con el dinero de las cuotas de los trabajadores de UGT destinados a ayudas) a la vista de todos en la calle, pero ahora prefiere esconderlo en el aparcamiento subterráneo.

Tal y como afirman indignados los propios vecinos de la zona, el inmueble en el que vive Mayka Tomás López es un piso de protección oficial (VPO). Una gran contradicción con el millonario presunto desfalco de los fondos de UGT y que ha sido corroborado por los residentes: «Estas casas son de protección oficial. Las hizo el Ayuntamiento, estos dos bloques, que son iguales».

«Que devuelva toda el dinero»

La presencia de los medios en la zona residencial de Mayka y el conocimiento de su estafa millonaria han corrido la voz por el vecindario. Muchos residentes no sabían que compartían urbanización con la acusada, pero al enterarse han mostrado su rechazo: «Es una sinvergüenza total con lo que ha hecho, aprovecharse de todos los pagos de los demás trabajadores. Seguimos trabajando, cada vez ganamos menos dinero, nos suben los impuestos… y se lo están llevando calentito» denuncian los vecinos.

Mayka Tomás López.

«Me parece una barbaridad. No sé cómo lo logró hacer, pero es terrible porque es del dinero de todos los españoles», añade otro residente. A su vez, los vecinos exigen firmeza de cara al juicio de Mayka Tomás López. «Que devuelva todo y luego vaya a la cárcel. Pero primero, que devuelva toda la pasta, que aquí el problema es que nadie devuelve la pasta. Que haya alguna condena, que cumpla en primer grado, 23 horas de chabolo y una de patio, que verás cómo así se lo piensan dos veces», sentencia un vecino.