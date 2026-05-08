La calle opina sobre el robo de la hija de la ex diputada del PSOE a UGT: «ya se gastaron el dinero en mariscadas»

OKDIARIO se ha desplazado cerca de la sede de UGT en la capital de España para preguntar a los ciudadanos qué opinan de que la hija de una ex diputada del PSOE se haya gastado 4,5 millones de fondos de UGT en viajes a Maldivas y Seychelles, cirugía estética y dos Mercedes. Los entrevistados, indignados, señalan que han pasado «de las mariscadas a la cirugía estética».

El contraste entre el esfuerzo diario de la clase trabajadora y el despilfarro millonario de Mayka Tomás López (de cuotas que pagaban los propios sindicatos) ha encendido las reacciones en las calles de Madrid. La sombra de los viejos escándalos sindicales no tardó en asomar en las declaraciones: «Me parece una vergüenza total que una persona que ya viene de dineros se gaste los fondos para los trabajadores en eso. Es como cuando UGT se gastó el dinero en mariscadas. Me parece una barbaridad que se gaste millonadas en viajes con amigos, cosas estéticas y coches».

El sacrificio diario frente al derroche en lujos

Para el ciudadano de a pie, el hecho de que el dinero proceda de las cuotas de los trabajadores agrava profundamente la situación. Muchos de los entrevistados no ocultaban su enfado mientras se dirigían a sus puestos de trabajo.

«Mira, yo estoy corriendo a trabajar. Claro que me cuesta llegar al día a día, y para que vengan y lo roben», relataba uno de los entrevistados a los micrófonos de OKDIARIO. «Es de ser un poco sinvergüenza», señalaba otro.

En esta misma línea, otro ciudadano mostraba su rechazo a este tipo de abusos: «No estoy de acuerdo con que las personas jueguen con el sacrificio de otras. A muchas personas les cuesta muchísimo trabajar el día a día para cumplir con sus quehaceres y sus obligaciones».

Los entrevistados exigen que caiga el peso de la ley

A la hora de hablar de consecuencias, los encuestados señalan que la responsable de esta estafa millonaria en UGT no puede quedar impune. Quitarles a quienes más lo necesitan es una línea roja para la mayoría de los encuestados.

«No está bien robar para nada, pero quedarse con la ayuda que dan los sindicatos a personas que lo necesitan, está todavía peor. Demuestra tener mucha cara y ser bastante egoísta», aseguraba tajante uno de los entrevistados. «Tiene que pagarlo y devolver el dinero y, si necesita ir a prisión, pues como todos los que nos roban», afirmaba otra ciudadana.

La petición de una condena ejemplar fue la respuesta dominante, sobre todo por parte de trabajadoras de UGT: «El que la hace, la paga. Si alguien ha hecho esto estando en un sindicato, que está para ayudar y por el bien de los trabajadores, merece que le condenen. Que caiga todo el peso de la ley y que todo lo oculto salga a la luz».