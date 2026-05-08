UGT Madrid a OKDIARIO tras la estafa de 4,5 millones: «Nos alegra que pidan 8 años de cárcel para Mayka Tomás López»

La secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas Moya, ha roto su silencio en una entrevista exclusiva con OKDIARIO justo después de que la Fiscalía solicitara 8 años de cárcel para Mayka Tomás López (hija de Carmen López, ex diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid), acusada de dilapidar 4,5 millones de euros de fondos sindicales.

La líder sindical ha valorado la noticia de forma directa: «Nos alegra que pidan 8 años de cárcel para Mayka Tomás López». Huertas se muestra tajante y satisfecha con el avance judicial sobre esta estafa en UGT, aclarando en todo momento que fue la propia organización quien destapó el robo interno: «Fuimos nosotros mismos los que interpusimos una denuncia contra ella porque cometió una estafa contra el propio sindicato y los propios afiliados».

La trama se basaba en un modus operandi rudimentario pero efectivo. Mayka Tomás López, que trabajaba en el departamento de administración, buscaba en internet nombres de maestros o médicos que habían aprobado una oposición. La entrevistada declara que también se investiga «que haya dado nombres falsos». Posteriormente, escribía esos nombres en cheques del sindicato simulando el pago de prestaciones. Una vez recababa las firmas autorizadas, borraba el nombre original para sustituirlo por el de su marido o el de alguna de sus cómplices y cobraba el dinero.

Mayka no tenía un cargo, era una administrativa

La secretaria general de UGT Madrid ha querido desmentir categóricamente que la responsable de la estafa tuviera poder de decisión institucional. «Hemos visto en algunos medios que era un cargo del sindicato. No, no era un cargo. Además, los cargos estamos sometidos a un control férreo de todos los gastos. Era una trabajadora de la casa en administración», matiza Huertas.

«Era dinero de nuestras cuotas sindicales que pagan los afiliados y afiliadas», lamenta Huertas, visiblemente indignada por la traición a la confianza de la organización. Según explica la dirigente, fue en 2021 cuando internamente comenzaron a notar que «faltaba dinero y las cuentas no cuadraban». Ante la evidencia de esta estafa en UGT, la respuesta interna fue tajante: «Se la despidió en cuanto se supo y se elevó la denuncia a la Fiscalía, una acción impulsada tanto por el propio secretario general de UGT Madrid de aquella época como por la dirección confederal.

Denuncia por alzamiento de bienes

La reciente petición de la Fiscalía, que solicita 8 años de prisión para la hija de la ex diputada del PSOE por el robo, ha sido recibida con alivio en la sede de UGT. «Nos alegramos de que la Fiscalía proponga una condena de 8 años y que se nos resarza el dinero que se nos ha robado a todos los afiliados y afiliadas», asegura Huertas.

Sin embargo, la batalla legal de UGT Madrid va más allá. Durante la entrevista con OKDIARIO, el sindicato ha desvelado en exclusiva una maniobra de la acusada para evitar devolver lo sustraído. «Desde el sindicato de UGT también hemos denunciado por alzamiento de bienes a Mayka Tomás López porque ha puesto todas sus propiedades a nombre de otras personas», confirman. La exigencia del sindicato es clara: «Lo suyo sería que devolviera el dinero que ha robado».

Fin a los cheques bancarios en UGT

El amargo episodio ha forzado a UGT a blindar por completo su contabilidad para evitar que la historia se repita. En cuanto se descubrió el agujero económico en 2021, la dirección implementó una auditoría propia, nuevas medidas y dobló la seguridad.

«Nosotros ya hemos eliminado todos los cheques y ahora mismo no tenemos tarjetas de crédito que puedan usarse», sentencia Susana Huertas Moya. «Los niveles de seguridad en todo el tema económico son máximos», concluye la secretaria general de UGT Madrid, insistiendo en que el sindicato ha redoblado sus controles internos para proteger el esfuerzo económico de todos sus afiliados.