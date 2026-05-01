Sindicalistas de UGT y CCOO en el 1 de mayo: «Votaré a Sánchez porque más vale corrupto conocido…»

En esta manifestación del 1 de mayo de 2026 organizada por UGT y CCOO, los sindicalistas han dejado una de las reflexiones más insólitas durante la manifestación en Madrid, justificando los escándalos que acorralan al gobierno socialista: «Votaré a Sánchez porque más vale corrupto conocido que corrupto por conocer. Es nuestro presidente».

Los propios asistentes a la marcha reconocen la cruda realidad económica del país y admiten que un 25 % de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Sin embargo, a la hora de buscar responsabilidades, desvían el foco del PSOE y reclaman «cambiar el Gobierno… pero el Gobierno de Ayuso». Las formaciones de ultraizquierda han sido las únicas que han cargado contra Pedro Sánchez durante la jornada. Varios confesaron que echan de menos la convocatoria de una huelga general a nivel nacional para protestar por problemas reales como la vivienda.

La marcha tuvo que acortar su recorrido, en comparación con años anteriores, por el centro de la capital debido a la falta de movilización. Ha estado marcada por la exhibición de banderas comunistas, puños en alto y loas a dictadores históricos como Lenin o Mao.

La cabecera de la manifestación que discurrió desde la Gran Vía hasta la Plaza de España contó con una representación institucional. Detrás de la pancarta principal «1º de Mayo día del trabajo; 22 millones de razones, PSOE», desfilaron figuras destacadas del sanchismo como Óscar López, actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública; Mar Espinar, diputada en la Asamblea de Madrid; y Reyes Maroto, ex ministra de Industria, Comercio y Turismo.

Mientras la cúpula sindicalista intentaba transmitir una imagen de éxito, Fernando Luján de Frías, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, llegó a clamar desde el escenario: «¡Qué pasada de manifestación nos hemos dado!». La realidad a pie de calle obligó a acortar el trazado en comparación a años anteriores. Los propios asistentes confesaban la desmovilización generalizada: «Cada año viene menos gente» o «más años que van, menos gente viene», señalaron con resignación varios manifestantes entrevistados durante la jornada.

Salarios inalcanzables y consignas radicales

Durante las intervenciones oficiales, Fernando Luján de Frías, junto a Susana Huertas, de UGT Madrid, centraron sus discursos en denunciar que el salario medio en España resulta inalcanzable para una gran mayoría de trabajadores. Ambos líderes exigieron medidas urgentes contra la precariedad laboral y reclamaron un reparto más justo de la riqueza.

Sin embargo, el tono de las reivindicaciones laborales enseguida se mezcló con un ambiente de fuerte carga ideológica. A lo largo del trayecto se corearon proclamas victimistas como «vienen a por nosotras, vienen a por las mujeres y vienen a por las personas sindicalistas» o advertencias directas de tono beligerante: «Que sepan una cosa, que ya les vencimos una vez y que se van a encontrar con nosotras».

Puños en alto, Lenin y ataques a Trump

La estética de la marcha sindical estuvo completamente dominada por la simbología de extrema izquierda. Los madrileños pudieron ver numerosas banderas comunistas ondeando y grandes carteles con los rostros de Karl Marx, Vladimir Lenin y Mao Tse Tung. El momento de exhibición ideológica llegó cuando los asistentes levantaron los puños para entonar al unísono el himno de La Internacional Socialista.

Por su parte, los bloques de CCOO aportaron pancartas que alternaban conflictos laborales específicos con proclamas netamente políticas. Entre los lemas exhibidos destacaron los ataques al sector sanitario privado, reivindicaciones sectoriales («Unidas por la Educación, fuertes en la defensa de nuestros derechos») y lemas de corte revolucionario como «Construyendo el futuro socialista».

Tampoco faltaron los mensajes sobre política internacional, desviando el foco del Día del Trabajador. Una de las pancartas más llamativas exigía medidas «Contra la dictadura mundial de Trump; Netanyahu y Trump al Tribunal Penal, ni terrorismo ni genocidio».