Sánchez presume de datos económicos pero UGT y CCOO le contradicen: denuncian sueldos bajos y precios altos

Pedro Sánchez ha querido convertir el 1 de Mayo en un escaparate de su gestión. El presidente del Gobierno ha publicado este viernes un mensaje en sus redes sociales en el que ha afirmado que España tiene «más empleo y más derechos que nunca» y llamó a celebrar «todo lo logrado». Sin embargo, las mismas organizaciones sindicales que desfilan junto al Gobierno en la calle han lanzado un mensaje que contradice directamente ese relato de éxito.

El jefe del Ejecutivo ha defendido que España es «el país que más crece de la Unión Europea», con más de 22 millones de personas trabajando y un salario mínimo interprofesional que, según sus palabras, «duplica al de hace tan solo una década». También ha presumido de haber reducido la temporalidad, impulsado la corresponsabilidad y avanzado en la regularización de migrantes.

Este discurso del presidente del Gobierno ha sido contradecido por el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que ha denunciado en la misma jornada que las empresas están «ganando dinero como hacía mucho tiempo que no ganaban, más de un 13% de beneficios en 2025», y que ese crecimiento «lo tenemos que trasladar a los salarios».

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha elevado el tono al afirmar que Europa y Occidente viven «el mayor riesgo de involución democrática y social» desde las dictaduras militares del siglo XX. Sordo ha cargado contra el «nuevo Nerón del mundo», en referencia a Donald Trump, y alertó de los «cipayos» de la extrema derecha europea que, según él, pretenden fragmentar Europa «a las órdenes de Trump».

Desde la manifestación convocada por CGT, CNT y otras organizaciones en Madrid, la eurodiputada de Podemos Irene Montero ha ido más lejos que los sindicatos mayoritarios. Acompañada por la secretaria general de su partido, Ione Belarra, Montero ha reclamado una huelga general por la vivienda y contra el coste de la vida, argumentando que «hay suficientes problemas y las cosas están suficientemente mal» para convocarla.

La eurodiputada ha denunciado que los grandes tenedores de vivienda acumulan en España «el cuádruple de activos inmobiliarios» que en 2008, y ha defendido que la «verdadera prioridad nacional» sería expropiar a esos propietarios para garantizar una vivienda a cada familia. «Si usted mira sus apellidos, todos son extranjeros, señores que no saben ni dónde está España», ha afirmado, añadiendo que esos fondos «están robándole sistemáticamente el salario a la gente».