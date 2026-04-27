El Gobierno financia un homenaje por el 90 aniversario de la presidencia de Largo Caballero

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha firmado un convenio con la Fundación Francisco Largo Caballero «para la realización de diversas actividades de promoción de la memoria democrática». El Gobierno aportará 35.000 euros para, entre otros, la celebración de un seminario sobre la Presidencia de Largo Caballero en su nonagésimo aniversario. Según el texto del acuerdo, consistirá en «el análisis de la labor desarrollada por Francisco Largo Caballero durante su etapa como presidente del Gobierno».

«El encuentro reunirá a investigadores especializados para abordar aspectos como la composición y equilibrio político de su gabinete, la política internacional, las medidas frente a la represión en la retaguardia republicana, las relaciones con otras fuerzas y dirigentes políticos y sindicales, y el proyecto de unificación sindical UGT-CNT, ofreciendo una actualización historiográfica sobre este periodo».

El conocido como el Lenin español, secretario general de UGT y líder del ala revolucionaria del PSOE, desempeñó la presidencia del Consejo de Ministros de la Segunda República entre septiembre de 1936 y mayo de 1937. Manifestó públicamente su intención de convertir España en un Estado soviético. «Habrá soviet en España en cuanto caiga Azaña», declaró en una entrevista al diario La Prensa de Nueva York en febrero de 1936.

El dirigente socialista mantuvo correspondencia directa con Stalin durante la Guerra Civil. El líder soviético llegó a pedirle por carta «moderación» y que siguiera la vía parlamentaria al socialismo, no la revolucionaria que defendía Largo Caballero. «El socialismo exige ahora una dictadura proletaria: antes de cinco años España será soviética», proclamó el político madrileño. También enfatizó que «la clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución».

El convenio también incluye otras actividades, como la realización de una jornada sobre los censos de «represaliados durante el franquismo». El objetivo es contribuir a la futura configuración del Censo Estatal de Víctimas, que se prevé en la autodenominada Ley de Memoria Democrática.

También se publicará una obra colectiva sobre la «represión franquista en los Consejos de Guerra militares» y se organizará una exposición conmemorativa del 50 aniversario del XXX Congreso de la Unión General de Trabajadores (UGT), celebrado en abril de 1976 «en un contexto todavía marcado por la ilegalidad sindical tras la dictadura».

«La actividad tendrá como objetivo rendir homenaje a quienes protagonizaron aquel congreso histórico, subrayar su significado en el proceso de recuperación de las libertades sindicales y democráticas, y preservar la memoria de este hito en la historia del movimiento obrero español», se subraya en el texto del convenio, consultado por OKDIARIO.

«Centro de I+D»

El convenio destaca además que la Fundación Francisco Largo Caballero «es una fundación privada al servicio de la sociedad, reconocida como Centro de I+D por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades»: «Tiene, entre otras, las funciones de recuperación de la memoria democrática, especialmente en lo referido a la memoria del movimiento obrero, colaborando para ello con las instituciones públicas, universidades y colectivos interesados en la materia».

El Gobierno siempre ha mostrado su fascinación por la figura de Largo Caballero. El propio Pedro Sánchez ensalzó que «fue un sindicalista y un político consecuente con sus actos» y le puso como ejemplo de cómo debe actuar la izquierda política.

En 2021, durante su intervención en la clausura del 43º Congreso Confederal de la UGT, aseguró: Largo Caballero «actuó como hoy queremos actuar nosotros, reaccionando ante la adversidad con más democracia, dignificando la vida de aquellos colectivos más vulnerables». «Eso es lo que hizo Largo Caballero y lo que quiere hacer ahora la izquierda política», concluyó.