¿Qué vino va más contigo? Elige tu plan ideal y descubre la botella perfecta para brindar este verano

No todos los vinos están hechos para las mismas ocasiones. Algunos brillan en un picnic al atardecer, otros elevan una cena especial y algunos encuentran su mejor versión junto a un buen libro o una larga sobremesa. Desde un espumoso de Rueda hasta un rosado de Ribera del Duero o un chardonnay que cambia con cada maridaje, te proponemos un juego sencillo: elige el plan que más te apetece y descubre qué vino deberías descorchar en tu próxima celebración.

Para ayudarte un poco, te vamos a presentar a continuación seis vinos para que escojas cuál crees que marida con cada plato y plan.

Sublimme by Riscal

Elaborado con sauvignon blanc de Rueda, es un espumoso fresco y vibrante pensado para tardeos, afterworks y reuniones sin complicaciones. Funciona especialmente bien con aperitivos, sushi, mariscos y cocina ligera.

Flamingo Rosé

Este rosado de Ribera del Duero tiene la profundidad de un tinto y la frescura de un rosado. Marida especialmente bien con arroces, pescados, verduras, ensaladas y quesos suaves.

Pazo de San Mauro

Uno de los albariños más reconocidos de Galicia. Elaborado en las Rías Baixas, destaca por su frescura, sus aromas de fruta blanca y cítricos y una marcada personalidad atlántica. Elegante, equilibrado y muy gastronómico, es el compañero ideal para mariscos, pescados y recetas que saben a verano.

Ercavio 2025

La interpretación más fresca y accesible de Más Que Vinos, ideal para acompañar una cocina basada en el producto y los sabores mediterráneos.

La Malvar de Más Que Vinos 2025

Un vino de pequeña producción con mucha personalidad que encaja con platos delicados donde el vino también tiene que ser protagonista.

Montecillo Reserva 2020

Un Rioja clásico con crianza larga, elegante y redondo, perfecto para carnes rojas, asados y sobremesas que se alargan durante horas.

Salvaje

El primer chardonnay elaborado en la comarca de Toro. Fermentado en barrica, combina frescura, estructura y notas de fruta de hueso, cítricos y especias. Además, se presenta en una exclusiva caja junto a una selección de frutos secos recubiertos de chocolates gourmet para experimentar distintos maridajes en cada copa.

Ahora que ya sabes qué nuevos vinos (y exquisitos) hay este verano, ¿te atreves a descubrir con qué plato y plan marida?