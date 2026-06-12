Detenida una pareja de origen checo por secuestrar, agredir sexualmente y robar a una mujer en Alicante

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en una actuación conjunta, han detenido en Jalance, una pequeña localidad del Valle de Ayora, en Valencia, a un varón de 30 años y una mujer de 22, ambos de origen checo, por su presunta participación en los supuestos delitos de detención ilegal (secuestro), agresión sexual, lesiones, robo de vehículo y uso fraudulento de tarjeta de otra mujer, de la misma nacionalidad.

Esta última, que fue maniatada e introducida en el maletero de un vehículo del que fue trasladada de Guardamar del Segura a Petrer, en Alicante, consiguió escapar en una estación de servicio de esta última localidad, donde pidió ayuda. Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Torrevieja, que ha decretado su ingreso en prisión.

Varios ciudadanos anónimos vieron a la mujer maniatada salir del maletero y refugiarse en los aseos de la citada estación de servicio y avisaron a la Policía. La mujer fue hallada por agentes de la Policía Nacional en los baños de la estación de servicio . Tenía las manos atadas con una cuerda y la boca tapada con un calcetín, sujeto a su vez con cinta adhesiva.

La mujer relató más tarde a los agentes que una pareja que se encontraba pasando unos días con ella en su vivienda de Guardamar del Segura la había atado de pies y manos. Y que, tras agredirla sexualmente, la había obligado a efectuar transferencias desde su cuenta bancaria.

Según el relato de la víctima a los agentes, la tuvieron dos días retenida en su propio domicilio. Luego, la introdujeron en el maletero. del coche y, con ella en el interior, se marcharon de Guardamar. La mujer consiguió escapar cuando sus captores decidieron parar el vehículo en las proximidades de una estación de servicio en Petrer (Alicante).

En el momento en que la mujer escapó, sus captores se encontraban en el interior del coche haciendo un pedido de comida, según el testimonio de los testigos a la Policía. Al percatarse de que la víctima había huido, decidieron darse a la fuga.

El vehículo utilizado por los sospechosos fue hallado por una dotación de la Guardia Civil de Cofrentes, en la localidad de Jalace (Valencia). De inmediato, dieron aviso a la Policía Nacional de que le habían dado el alto y que en su interior se hallaban un hombre y una mujer. Fue esa dotación la que procedió a la detención de los sospechosos.

Más tarde, el Equipo Territorial de la Policía Judicial de Requena (Valencia) efectuó una inspección técnico-ocular del vehículo. En su interior había un cuchillo de cocina de 33 centímetros, así como restos de cuerda de alambre plastificada y cinta de embalar, supuestamente utilizada para maniatar a la víctima.

Además, los agentes hallaron 4.286,25 euros en efectivo que, supuestamente, habían sido sacados de las cuentas bancarias de la víctima, y varios teléfonos móviles. Entre ellos, dos, comprados el día de los hechos con la tarjeta de la propia víctima, cuyo valor ascendía a 3.057,99 euros.

Los agentes comprobaron después que los detenidos habían sacado varias cantidades de dinero de las cuentas de la víctima y habían efectuado transferencias bancarias, además de varias solicitudes de créditos. En conjunto, el perjuicio económico causado a la mujer supera los 24.000 euros.

Se da la circunstancia de que el pasado martes, 9 de junio, OKDIARIO publicó que secuestros, agresiones sexuales con penetración y homicidios se habían disparado en la Comunidad Valenciana en comparación con la media de España, según se desprende del balance trimestral de criminalidad, elaborado por el Ministerio del Interior, correspondiente al primer trimestre de este año 2026. Un aumento que se produce a pesar del enorme esfuerzo efectuado por las fuerzas de seguridad y de los problemas que los agentes y mandos encuentran en su tarea.

En concreto, según revela el citado informe, en el primer trimestre de este año, 2026, se han producido en España 28 secuestros. Cuatro más que en el mismo periodo del año anterior, cuando fueron 24. Lo que ha supuesto un incremento de esta actividad delictiva del 16,7%. En el caso de la Comunidad Valenciana, los secuestros han crecido 40 puntos porcentuales más que esa media. En el mismo periodo de tiempo, han pasado de tres a cinco, con un incremento, según revela el citado informe, del 66,7%.

En cuanto a las agresiones sexuales con penetración, las violaciones, en el conjunto de España, han crecido de 1.243 en el primer trimestre de 2025 a 1.290 en el mismo periodo de este 2026, con un incremento de este tipo de delito del 3,8%. En la Comunidad Valenciana, han pasado de 101 a 124, con un aumento del 22,8%. Exactamente 22 puntos porcentuales por encima.