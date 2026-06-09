Secuestros, violaciones y homicidios se disparan en la Comunidad Valenciana frente a la media de España

Secuestros, agresiones sexuales con penetración y homicidios se disparan en la Comunidad Valenciana en comparación con la media de España. Así se desprende del balance trimestral de criminalidad, elaborado por el Ministerio del Interior, correspondiente al primer trimestre de este año 2026. Un aumento que se produce a pesar del enorme esfuerzo efectuado por las fuerzas de seguridad y de los problemas que los agentes y mandos encuentran en su tarea. Se da la circunstancia de que, tal como publicó OKDIARIO en marzo de este año 2026, las agresiones sexuales con penetración, las violaciones, también se habían disparado en la Comunidad Valenciana en el año 2025 en un 15,4%.

De hecho, tal como ha publicado OKDIARIO este pasado 5 de mayo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó retirar los detectores de metales de varias comisarías de la Policía Nacional para destinarlos al dispositivo de la visita del Papa. «Desnudamos un santo para vestir otro», declararon a OKDIARIO agentes afectados, denunciando esta «ocurrencia surrealista» con la que Marlaska dejó las comisarías «vendidas, totalmente desprotegidas», pese a estar en nivel 4 de alerta antiterrorista y dispararse las agresiones a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el caso de la Comunidad Valenciana, quien está al frente de la Delegación del Gobierno es la socialista Pilar Bernabé.

En concreto, según revela el citado informe, en el primer trimestre de este año, 2026, se han producido en España 28 secuestros. Cuatro más que en el mismo periodo del año anterior, cuando fueron 24. Lo que ha supuesto un incremento de esta actividad delictiva del 16,7%. En el caso de la Comunidad Valenciana, los secuestros han crecido 40 puntos porcentuales más que esa media. En el mismo periodo de tiempo, han pasado de tres a cinco, con un incremento, según revela el citado informe, del 66,7%.

En el caso de los homicidios dolosos y asesinatos consumados, en España, el incremento en el primer trimestre de este 2026 respecto al mismo periodo de 2025 ha sido del 10,6%. En cifras absolutas, han aumentado de 85 a 94. En el caso de la Comunidad Valenciana, el incremento en la Comunidad Valenciana respecto a la media española ha sido de casi 20 puntos. En concreto, han aumentado un 33,3%. De nueve en el primer trimestre de 2025 a 12 en el mismo periodo de 2026.

En cuanto a las agresiones sexuales con penetración, las violaciones, en el conjunto de España, han crecido de 1.243 en el primer trimestre de 2025 a 1.290 en el mismo periodo de este 2026, con un incremento de este tipo de delito del 3,8%. En la Comunidad Valenciana, han pasado de 101 a 124, con un aumento del 22,8% Exactamente 22 puntos porcentuales por encima.

Los datos se producen en un momento en que tanto la Generalitat Valenciana como varios ayuntamientos vienen reclamando un incremento de los agentes de Guardia Civil y Policía Nacional asignados a los municipios de la autonomía para garantizar la seguridad en sus calles.

Además, se da la circunstancia de que instituciones provinciales, como la Diputación de Castellón, que dirige Marta Barrachina, y la de Valencia, presidida por Vicente Mompó, han tenido que destinar fondos a reparar cuarteles de la Guardia Civil ante la inacción del Gobierno.

En el caso de la Diputación de Valencia, tal como ha publicado OKDIARIO el pasado 8 de mayo, destinó 619.000 euros más a reformar 19 cuarteles de la Guardia Civil. La cantidad se inscribe en la segunda fase del programa de línea de ayudas de la institución provincial para actualizar cuarteles del Instituto Armado. Y se suma a los 604.386 euros de la fase anterior, destinados a otros 18 cuarteles, frente a la inacción del Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

De hecho, según las fuentes consultadas, fue una asociación de la Guardia Civil la que solicitó en su día ayuda a Vicente Mompó ante el abandono que sufrían los cuarteles en los que los agentes desarrollan su labor diaria. Muchos de ellos, ubicados a la entrada de los municipios. En cifras absolutas, la Diputación de Valencia ha invertido 1,22 millones de euros en reformar 36 cuarteles de la Guardia Civil, dado que uno de ellos, el de Liria, está incluido en las dos fases.