Detenido un joven de 22 años por la muerte a cuchilladas de otro hombre en Torrent (Valencia)

El pasado 8 de febrero, un hombre de 48 años fue apuñalado por la espalda en el barrio de Xenillet, en la localidad valenciana de Torrent. Murió al día siguiente en el Hospital Clínico de Valencia. Este martes, agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 22 años y de origen español como presunto autor de aquel homicidio. La detención se ha producido en otra localidad valenciana, Alacuás. Allí, el supuesto homicida permanecía escondido en una vivienda.

El detenido ha pasado este jueves, también, a disposición judicial. La Policía no descarta más detenciones en torno a este caso, que ha mantenido en vilo a Torrent, la segunda localidad con mayor número de habitantes de la provincia de Valencia, desde que se produjeron los hechos.

De la investigación se hizo cargo el Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia, que ya inicialmente centró sus sospechas en un conocido de la víctima, con quien existían desavenencias. En concreto, a raíz de unas reformas que la víctima estaba llevando a cabo en la vivienda del ahora detenido. Finalmente, el sospechoso ha sido hallado en la localidad de Alacuás. Allí permanecía escondido, según la Policía Nacional, desde que se produjeron los hechos.

Una vez localizado el supuesto autor del asesinato, diversas unidades operativas de la Policía Nacional y, entre ellas, el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), han establecido un dispositivo policial. El objetivo era evitar la huida del sospechoso y atraparle.

La intervención para la detención del sospechoso se ha producido este martes. Los agentes han efectuado hasta tres entradas y registros. Tanto en el domicilio del propio detenido como en los de familiares del mismo que, según la Policía, le habrían ayudado tanto en la huida como en su posterior ocultación. En esos registros, la Policía ha hallado un cuchillo de grandes dimensiones, varios dispositivos móviles y tablets, un machete, una katana y una pistola de aire comprimido.