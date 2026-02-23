Detenidos un hombre y sus padres por matar a un vecino a puñaladas por quejarse del ruido en Valencia

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 35 años y a sus padres por matar a puñaladas y golpes a un vecino de su edificio, de 59 años, por quejarse del ruido. Los hechos han tenido lugar en Benimámet (Valencia).

El crimen se produjo este domingo en torno a las 15:35 horas, cuando una vecina del inmueble ha llamado a las autoridades alertando de que había escuchado golpes y ruidos en una vivienda del edificio. Al llegar al domicilio, agentes de la Policía Nacional y Policía Local encontraron a la víctima y al agresor, que fue detenido en el momento.

Una unidad del SAMU se desplazó a la vivienda tras haberse solicitado la intervención del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) para asistir a un hombre herido por arma blanca en la calle Gavarda, pero el equipo médico únicamente pudo confirmar el fallecimiento.

Según recoge el diario Levante, los tres detenidos le acuchillaron y le golpearon con un bate de béisbol. La agresión tuvo lugar en el rellano y, posteriormente, arrastraron a la víctima al interior de su domicilio.

La Policía Nacional ha informado de que los detenidos son rumanos y el fallecido español. Agentes de Homicidios y de la Policía Científica ya han inspeccionado al lugar del crimen para recabar pruebas y llevar a cabo las investigaciones.

Los vecinos aseguran que los autores de la agresión son «muy conflictivos» y han protagonizado numerosos episodios conflictivos con el vecindario. De hecho, varias personas han abandonado la finca por este motivo. «El hijo llegaba borracho de madrugada y, si no llevaba llaves, reventaba la puerta a patadas. La situación era insoportable», ha revelado uno de los residentes al citado medio.