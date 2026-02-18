Un hombre de origen paraguayo ha matado a su ex pareja en su domicilio de Madrid y a continuación se ha entregado a una patrulla de la Policía Nacional en el barrio de Tetuán. El homicida, sobre el que pesaba una orden de alejamiento de la víctima en vigor, se entregó poco antes de las 17:00 horas a una patrulla policial y confesó el crimen a los agentes: «La he matado».

Los hechos han tenido lugar a media tarde en un domicilio de la calle López de Hoyos de Madrid, en el barrio de Hortaleza. Una patrulla de la Policía Nacional acudió de inmediato al domicilio, un piso bajo, donde se había perpetrado el crimen machista. Tras forzar la puerta, los agentes hallaron el cadáver de la mujer asesinada, también de origen latinoamericano.

El asesino, de 34 años, ha sido trasladado a la Brigada de Policía Judicial de Madrid y el grupo de Homicidios se ha hecho cargo del caso, mientras un equipo de la Policía Científica realizaba la inspección del lugar del crimen.

La principal hipótesis es que el hombre detenido ha matado a su pareja asfixiándola. La mujer de 35 años no presentaba heridas de arma blanca y será la autopsia la que termine por determinar las causas de la muerte.

Falla la protección a las víctimas

Desde el pasado 1 de enero, ya han sido asesinadas nueve mujeres y una niña, tras confirmarse como crímenes machistas las muertes de hoy en Madrid y de la mujer en Xilxes (Castellón) y de su hija, que fueron encontradas degolladas este martes.

Los crímenes machistas en este inicio de año triplican el número de los ejercicios anteriores y, también alarmante, el sistema de protección ha fallado en el 62% de los casos, ya que este porcentaje de mujeres había denunciado y los asesinos tenían órdenes de alejamiento de sus víctimas.