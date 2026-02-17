Detenidos 2 jóvenes por un reto mortal: encerraron en un aerogenerador a un amigo y murió electrocutado

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes por un delito de homicidio imprudente por el fallecimiento de un tercer varón en junio de 2025, que murió electrocutado en el interior de un aerogenerador de un parque eólico de Quintanilla Sobresierra (Burgos). Un reto habría sido la causa del deceso, ya que los detenidos convencieron a la víctima para entrar en el molino de viento, en el que quedó encerrado y, como consecuencia, murió electrocutado.

El suceso tuvo lugar el 13 de junio de 2025 y el fallecido, de 23 años de edad, se encontraba acampando en un paraje al al aire libre de Quintanilla Sobresierra, junto a los dos detenidos, de 31 y 25 años, respectivamente. La zona donde acamparon se encuentra en un extenso parque eólico y en uno de los aerogeneradores tuvo lugar el reto que acabó con la vida del joven.

Según la investigación de la Benemérita, los jóvenes propusieron el reto de fotografiarse dentro de la turbina eólica, y para ello forzaron una rejilla de ventilación, ubicada a tres metros por encima del suelo, por la que se coló la víctima. Una vez dentro y sin la posibilidad de salir, al quedar encerrado, una descarga eléctrica acabó con la vida del varón de 23 años, sobre las 22:30 horas del 13 de junio.

Agentes del Equipo de Policía Judicial del Alfoz de Burgos realizaron una inspección en el lugar de los hechos a su llegada y tomaron declaración a los amigos. La versión mostrada ofrecía contradicciones sobre lo sucedido en el parque eólico burgalés. El cuerpo policial pudo constatar que se había tratado de forzar la puerta de entrada peatonal, con el objetivo de entrar en la torre, si bien los propios sistemas de seguridad del molino lo impidieron.

La víctima, tal y como despliega la investigación, se introdujo a través de una rejilla de ventilación que estaba ubicada bajo las escaleras de subida a la puerta, a casi tres metros del suelo. La misma fue desatornillada, también una segunda rejilla, y el joven escaló y se coló de un salto al interior del aerogenerador.

Detenidos en Madrid

Las rejillas fueron, luego, recolocadas y atornilladas por causas que la Guardia Civil no ha conseguido todavía aclarar, pero sí ha quedado demostrado que esta acción sólo se pudo hacer desde el exterior, con intervención humana, y que impidió al joven salir de la estructura.

La detención por parte de la Guardia Civil se ha producido en la Comunidad de Madrid y los dos amigos del fallecido, además de un delito de homicidio imprudente, se les imputa otro de daños por los desperfectos ocasionados en la puerta de acceso al aerogenerador y el lucro cesante de la empresa por la parada de la actividad laboral.