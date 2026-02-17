Policías nacionales y guardias civiles pasan a cobrar 1.000 euros menos al mes que los Mossos d’Esquadra por el aumento salarial que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dado a la policía autonómica catalana. Según el acuerdo alcanzado con los sindicatos, subirá a los mossos 4.000 euros al año, por lo que la brecha salarial entre estos cuerpos se incrementa de los 580 euros a 970 al mes en la escala básica. En el resto de categorías, la diferencia es todavía mayor.

Los policías y guardias civiles están que trinan con que se les niegue la equiparación salarial respecto a los policías autonómicos y, mientras tanto, ver cómo la diferencia salarial va en aumento.

«Estamos ante un acuerdo político del Gobierno para contentar a sus socios independentistas», declara indignado a OKDIARIO Miguel Gómez, presidente de Jusapol, asociación de policías y guardias civiles. También los contentó en su día con la amnistía para los separatistas catalanes, una traición a España por siete votos. «A ver lo que tardan sus socios vascos en pedir también un aumento para la Ertzaintza», apunta Gómez.

Por su parte, los sindicatos de mossos SAP, SME y FEPOL han celebrado la subida, destacando que este lunes vuelve a ser «un día histórico» para la policía autonómica catalana, después de que el 23 de noviembre de 2021 alcanzaran el derecho de la jubilación anticipada. Se trata del acuerdo «de mayor incremento retributivo desde 1989», según indican.

Los sueldos, al detalle

Un mosso cobra actualmente 3.058 euros brutos, repartidos en 900 euros de sueldo base, 381 de complemento de destino y 1.776 de complemento específico general. Ahora, van a cobrar 330 euros más al mes gracias a dicho acuerdo. Todavía no ha trascendido si el incremento se aplicará también a las pagas extraordinarias. De ser así, supondría 666 euros más por ambas.

Tras este acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno catalán, la masa salarial anual de los mossos en 14 pagas pasa de los 42.571 euros a 47.246 en el caso de que se aplique también a las pagas extras. El salario anual de los policías nacionales se sitúa en 35.589 euros y el de los guardias civiles en 35.496.

Los mossos no sólo cobran más en activo que policías y guardias civiles –un 19,6 y un 19,9% más respectivamente–, sino que cuando se jubilan tienen un 48% más de pensión que estos otros dos Cuerpos policiales, así como más años extra de cobro, ya que pueden jubilarse de forma anticipada, lo que todavía «multiplica más la discriminación», denuncia Jusapol.

A esto se suma, además, que el Gobierno está pagando los complementos específicos a los ertzainas, mossos y policías forales en las pagas extras. Sin embargo, niega su abono a los policías nacionales y guardias civiles, salvo a los de niveles 29 y 30, que son los altos mandos.

«Habla de igualdad mientras discrimina»

El presidente de Jusapol critica que «el PSOE se llene la boca diciendo que abandera la igualdad, y Sumar respecto a la igualdad de los trabajadores, mientras no hacen más que discriminar a los policías nacionales y guardias civiles al negarles la equiparación salarial».

«Policías nacionales y guardias civiles vemos cómo el Gobierno da a otros colectivos policiales más competencias, más dinero y más reconocimiento, mientras que a nosotros nos siguen negando el derecho a la equiparación, aumenta la brecha salarial con el resto de policías autonómicas, no nos reconoce la profesión de riesgo y nos veta la jubilación con las mismas cuantías y condiciones», critica Miguel Gómez.

Y lamenta que «el Gobierno central está más preocupado en contentar a sus socios y, en consecuencia, a sus policías autonómicas, que en atender una reclamación histórica de hace 35 años, como es la equiparación salarial».

«Nosotros hemos tenido que llevar la reivindicación de la profesión de riesgo ante los tribunales y pese a que el Tribunal Supremo nos dio la razón en 2025, el Gobierno sigue sin ejecutar la sentencia», señala, además, el presidente de Jusapol.

Habrá movilizaciones

Y advierte que «ante la inacción del Gobierno ante las reivindicaciones del colectivo, le espera pronto un calendario de movilizaciones». Según avanza a OKDIARIO, «los policías nacionales y guardias civiles saldrán a la calle para transmitir su malestar al Ejecutivo por tenerlos como si fueran policías de segunda».

«Es indecente que después de tres acuerdos firmados con el Gobierno para la equiparación salarial –en 1992 con José Luis Corcuera como ministro del Interior; en 2005 con José Antonio Alonso, ya fallecido; y en 2018 con Juan Ignacio Zoido, sigamos con la brecha salarial abierta, y encima vaya en aumento con la firma de nuevos acuerdos con los de siempre», sentencia Jusapol.

Pese a la subida salarial que policías y guardias civiles lograron en 2018, con este nuevo aumento a los mossos, la equiparación vuelve a estar en la casilla de salida, ya que les siguen separando 1.000 euros.