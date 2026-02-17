Un agravio salarial que revela la vileza de Marlaska

Policías y guardias civiles llevan años reclamando que sus retribuciones se igualen a las de los mossos d’Esquadra, la policía catalana, pero lo cierto es que la brecha salarial entre ambos cuerpos, en su escala básica, no se estrecha, sino que se agranda. Y es que a raíz del acuerdo alcanzado con los sindicatos por el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, los mossos verán incrementadas sus retribuciones en 4.000 euros al año. O sea, que de una diferencia de 581 euros se pasará a otra de 970 euros al mes. El júbilo de los mossos es patente: «Los sindicatos de mossos SAP-SME-FEPOL han celebrado que este lunes es un nuevo «día histórico» para el Cuerpo de la policía autonómica catalana, ya que después de que el 23 de noviembre de 2021 alcanzaran el derecho de la jubilación anticipada, ahora se ha firmado «el acuerdo de mayor incremento retributivo desde 1989».

Para los policías nacionales y guardias civiles no hay, sin embargo, días históricos, ni antes ni ahora, porque para el Ministerio del Interior el trabajo de un agente autonómico en Cataluña vale casi 1.000 euros más que el suyo, cuando, además, cuentan con más medios. O sea, que para garantizarse el apoyo del separatismo catalán, el Gobierno premia a la Policía de Cataluña con una subida de sueldo, mientras condena a policías y guardias civiles a seguir esperando. Es una humillación y un agravio lacerante que revela el grado de indecencia del ministro. Porque no hay nada más que echar cuentas: un mosso cobra actualmente 3.058 euros brutos al mes, repartidos en 900 euros de sueldo base, 381 de complemento de destino y 1.176 de complemento específico general. Ahora, van a cobrar 330 euros más al mes gracias a dicho acuerdo. Todavía no ha trascendido si el incremento se aplicará también a las pagas extraordinarias, pero si así fuera, la brecha sería aún mayor. Los mossos no sólo cobran más en activo que policías y guardias civiles –un 19,6 y un 19,9% más, respectivamente–, sino que cuando se jubilan tienen un 48% más de pensión que estos otros dos Cuerpos policiales, así como más años extra de cobro, lo que todavía «multiplica más la discriminación», según ha denunciado la plataforma Jusapol. Estas son las cifras y esta es la miserable manera con la que el ministro del Interior sigue castigando a policías y guardias civiles.