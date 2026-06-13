Confirmado por el INSS: la Seguridad Social va a regalar 5 años de cotización para la jubilación a los trabajadores de esta lista

Durante años, miles de jóvenes en España pasaron por etapas de prácticas que les ayudaron a formarse y dar sus primeros pasos en el mercado laboral, pero que no tuvieron ningún impacto en su vida laboral a efectos de cotización. Era algo que se daba por hecho ya que se tenía en cuenta que se iba a aprender, o a coger experiencia, pero no se pensaba en que fuera a contar para la jubilación.

Sin embargo, con el paso del tiempo ese detalle de no sumar años de cotización mientras se es becario, ha terminado pesando más de lo que parecía. Está claro que no cotizar durante ciertos periodos puede marcar diferencias importantes cuando llega el momento de calcular la pensión. Y en ese contexto, la Seguridad Social tiene una medida que permite recuperar esos periodos de prácticas. Se trata de una opción que permite sumar hasta cinco años de cotización, algo que ha generado bastante interés. Ahora bien, aunque se hable de regalar años, lo cierto es que tiene condiciones y no es exactamente gratis.

Los trabajadores que pueden recuperar hasta 5 años de cotización

Esta posibilidad está en marcha desde 2024 y permite añadir hasta 1.825 días cotizados, lo que equivale a cinco años completos. No es automática ni universal, sino que está pensada para colectivos muy concretos. Pueden acogerse quienes realizaron prácticas académicas que no cotizaron en su momento. Aquí entran estudiantes universitarios que cursaban grado, máster o doctorado, alumnos de Formación Profesional y también personas que pasaron por enseñanzas artísticas o deportivas.

Además, también se incluyen quienes participaron en programas de formación de carácter investigador, tanto en España como en el extranjero, siempre que esas actividades no generaran cotización en su momento. Eso sí, hay un límite temporal claro ya que las prácticas no remuneradas deben haberse realizado antes de 2024. En el caso de prácticas remuneradas, sólo se tienen en cuenta las anteriores al 1 de noviembre de 2011, ya que a partir de entonces empezaron a cotizar en muchos casos.

El requisito imprescindible que no se puede pasar por alto

No basta con haber hecho prácticas, sino que para poder recuperar esos años es necesario acreditarlo. La Seguridad Social exige un certificado oficial que demuestre que esas prácticas se realizaron. Este documento debe ser emitido por la universidad, el centro educativo o la empresa donde se llevaron a cabo.

Además, esos periodos no pueden haber generado cotización en su momento. Si ya aparecen en la vida laboral, no se pueden volver a sumar. Este punto está generando más de un problema, porque no siempre es fácil localizar documentos de hace años. En algunos casos, incluso hay centros que ya no existen o empresas con las que se perdió el contacto hace tiempo.

Cuánto cuesta recuperar estos años cotizados

Para recuperar esos años, el trabajador debe suscribir un convenio especial con la Seguridad Social y pagar las cotizaciones correspondientes a esos periodos. El cálculo se basa en la base mínima de cotización del grupo 7 del Régimen General vigente en cada momento. Después, se aplica un coeficiente reductor del 0,77, que ajusta el importe final a pagar.

En la práctica, el coste suele moverse entre los 40 y los 140 euros por cada mes que se quiera recuperar, dependiendo del año. Esto significa que, si se quieren recuperar varios años completos, la cantidad total puede ser considerable. Por eso, antes de tomar una decisión, muchos expertos recomiendan hacer cálculos y valorar si realmente compensa en función de la situación personal.

Cómo se puede pagar el convenio

La Seguridad Social ofrece dos formas de afrontar este pago, lo que permite cierta flexibilidad. Por un lado, se puede realizar un pago único, abonando toda la cantidad de una sola vez. Es la opción más rápida, pero también la que exige mayor capacidad económica inmediata.

Por otro, existe la posibilidad de fraccionar el pago en cuotas mensuales. En este caso, el plazo puede alargarse hasta un máximo de 84 meses, lo que facilita que el esfuerzo económico sea más asumible. Cada trabajador tendrá que valorar qué opción le conviene más según su situación.

Hasta cuándo se puede solicitar

Este convenio especial no estará disponible para siempre. La Seguridad Social ha fijado un plazo para poder acogerse a esta medida. En concreto, se puede solicitar hasta el 31 de diciembre de 2028. Aunque todavía queda tiempo, muchos interesados ya están empezando a informarse para no dejarlo para el último momento. Especialmente quienes están más cerca de la jubilación o necesitan completar años de cotización son los que más están moviéndose en este sentido.

Una decisión que puede cambiar la jubilación

Recuperar años de cotización puede tener un impacto importante en la vida laboral de una persona. No sólo puede ayudar a alcanzar el mínimo necesario para acceder a la pensión, sino también a mejorar la cuantía que se cobrará. Ahora bien, no siempre es la mejor opción, sino que todo depende del coste, de los años que se puedan recuperar y de la situación personal de cada caso.