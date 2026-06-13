‘Cronos’: la película que expone lo que aún no se ha contado sobre el atentado de las Ramblas de Barcelona con un arranque estremecedor

El objetivo era volar la Sagrada Familia, pero una explosión producida un día antes en la casa utilizada como base de operaciones por los yihadistas precipitó sus planes, y optaron por atacar como en Niza, Berlín o Londres, con un atropello masivo. El 17 de agosto de 2017, cerca de las 17:00 horas, los islamistas sembraron el terror en las Ramblas de Barcelona: una furgoneta accedió a la zona peatonal embistiendo a todo aquel que se puso en su camino. Tras huir a pie, el conductor paró un coche, apuñaló al dueño hasta la muerte y atravesó el control de los Mossos para darse a la fuga. Casi 10 años después, Cronos revivirá el atentado en los cines como nunca antes se ha contado.

Los primeros 10 minutos de Cronos proyectados en el festival Lo Que Viene, en Tenerife, recogen de manera sobrecogedora el traumático suceso que conmocionó a la sociedad española. Su director, Fernando González Molina (Palmeras en la nieve), ha conseguido dar un arranque hipnótico y a la vez estremecedor a la película, que se estrenará en septiembre, con esos 10 primeros minutos que se convierten en una experiencia cinematográfica plenamente inmersiva. Además, dispara directamente al estómago y permite sospechar que actores como Enric Auquer se lucirán con sus interpretaciones.

A partir de personajes basados en personas reales que vivieron el atentado, Cronos contará lo que hasta el momento no se había recogido en ficción: tanto el ataque en las Ramblas como lo que ocurrió 24 horas después, cuando Barcelona parecía estar en estado de guerra, en lo que se refiere a la gestión de crisis y «a la lucha entre el Gobierno y los Mossos d’Esquadra, donde hubo mucha tela que cortar», como ha detallado Fernando González Molina en una entrevista con OKDIARIO.

Son varios los ángulos desde los que la película cuenta la historia, que implica a quienes estuvieron del lado de la investigación y a cómo afectó a las familias de los terroristas en un lugar tan pequeño como Ripoll (Gerona). Allí residía y se radicalizó la célula terrorista, compuesta en su mayoría por jóvenes de origen marroquí.

Pero, en esencia, Cronos es un thriller dramático de «personas normales que se enfrentan a situaciones extraordinarias», en palabras de su director. Con el rodaje, las Ramblas de Barcelona se llenaron de figurantes, entre ellos algunos de los mossos o sanitarios que estuvieron en el mismo lugar el fatídico día del atentado. El resultado es «muy real».

Los atentados de Las Ramblas y Cambrils dejaron 16 muertos y 350 víctimas por heridas físicas o daños psicológicos. Cronos, a diferencia de los hechos históricos que recogen habitualmente el cine español, «cuenta algo que todos los espectadores recuerdan», que ocurrió hace menos de 10 años. Una película que «hay que atreverse a contar», indica el director.