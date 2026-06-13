Fernando González Molina, director de ‘Cronos’ y de grandes taquillazos: «Me he cansado de pedir perdón por hacer películas que gustan a la gente»

Acostumbrado a arrasar en taquilla con éxitos como Palmeras en la nieve, Tres metros sobre el cielo o la Trilogía del Baztán (El guardián invisible), Fernando González Molina cambia el tono con Cronos, una película sobre el atentado de las Ramblas de Barcelona y de Cambrils de 2017. Tras revelar los primeros 10 minutos en el festival Lo Que Viene, en Tenerife, el director explica en una entrevista con OKDIARIO los detalles de la cinta que recoge la parte de la historia que aún no se había contado y se estrenará en septiembre.

Fernando González Molina ha afrontado «sin miedo», pero «con respeto» el rodaje de Cronos, especialmente para ser «muy fiel a las personas en las que se basa la película». Al final, «aunque los nombres se han cambiado, los personajes están basados en personas reales que vivieron ese momento», matiza.

El director califica como «muy valiente» el guion, de Alberto Marini, por reflejar «tan bien» qué sucedió esos días políticamente, cómo lo trató la prensa y cómo lo vivieron en Ripoll. Eso hace que Cronos sea una película con una importante factura, porque «hay que atreverse a contarla».

Hasta ahora, aclara Fernando González Molina, no se había recogido en ninguna ficción «lo que sucedió 24 horas después del atentado, ni la parte política y periodística tras la gestión de crisis». Tampoco «la lucha entre la administración, el Gobierno español y los Mossos d’Esquadra, donde hubo mucha tela que cortar», sostiene: «Desconocía todo lo que había en la trastienda. Cómo, de alguna manera, los políticos aprovechan estos momentos para gestionar sus propias crisis».

Pero más allá de todo eso, Cronos es un thriller dramático. Una película de «personajes que un día se levantaron para ir a la piscina y de repente se vieron en mitad de una guerra». «Me parece que tiene un potencial brutal, porque al final no hay nada más cinematográfico que personas normales que se enfrentan a situaciones extraordinarias», explica el director.

Es el caso, por ejemplo, de Daniela (Diana Gómez), a través de la cual se relata «toda la lucha por la información». Pero no deja de ser «una mujer que estaba en el Aquópolis con su familia y tuvo que salir corriendo a Barcelona, con un vestidito de verano encima del bikini mojado, y que estuvo 24 horas sin dormir, intentando gestionar la información, pasando miedo con su familia atascada en la autopista, intentando llegar a su casa». Barcelona era una ciudad que vivía un verano tranquilo y que «de repente estalló y se colocó en estado de sitio, y casi parecía un estado de guerra».

La célula terrorista responsable de sembrar el terror islamista en Cataluña residía y se radicalizó en Ripoll (Gerona). La gran mayoría de los autores materiales de los ataques, incluido el conductor, eran jóvenes de origen marroquí. «Me hago muchas preguntas, sobre todo por qué pudo suceder esto. Eran personas que estaban integradas, tenían trabajos, les iba bien. Es una pregunta irresoluble. No sólo me provoca curiosidad, sino que me atormenta un poco. No sé si llamarlo perturbador; quizás es desolador», reflexiona.

Por un lado, este «cuento traumático» narra cómo el atentado «afectó a la gente implicada del lado de la investigación» y, por otro, cómo afectó «a las familias de los terroristas en un pueblo tan pequeño». «Al final sabes que este tipo de tragedias impactan de manera directa sobre todo el mundo y, al relatarla, te das cuenta de que cuatro locos pueden destrozar el trabajo de años de integración», añade.

En cuanto a las personas que estaban en las Ramblas en el momento del atentado, «contar su minuto a minuto durante la primera hora hace que Cronos sea muy excepcional a nivel cinematográfico». El resultado del proceso de escucha a los personajes reales ha sido «una película honesta y precisa», mientras que trasladar sus sensaciones a la pantalla ha representado un reto que ha requerido que los propios actores escucharan de primera mano «cómo vivieron la incertidumbre de las primeras horas y lo bestia que fue, porque no sabían qué iba a suceder».

La cámara ha sido una aliada para recoger esa crudeza de las Ramblas el 16 de agosto de 2017: «He hecho todo lo contrario a otras ocasiones, que es cero sofisticado; ir a la esencia, estar sobre los personajes, ser muy claro con el sonido, no invisibilizarme como director para que la película se viviera a través de la espalda de los personajes. Tenía muy claro cómo contarlo, dónde tenía que estar mi mirada». Todo, asegura, fue muy real, «cero artificial», con momentos de emoción como el de estar en mitad de las Ramblas con toda la gente y los figurantes corriendo.

Cronos es una película en la que se relata un momento muy reciente de la historia de España desde distintos ángulos, algo que «no se suele hacer aquí, a diferencia de lo que hacen los franceses o el cine europeo». «Se habla mucho de momentos como la Transición o el 23-F, y parece que nos vamos acercando a los 2000», pero realmente «no han pasado ni 10 años desde los atentados». Lo interesante de Cronos es «la conexión con el público», porque «cuenta algo que todos los espectadores recuerdan».

Una historia en la que la «emocionalidad surge también de la objetividad con este caso»: «No manipular y contar las cosas como nos contaron que sucedieron es un ejercicio de humildad como director, porque a veces pensaba ‘este va a ser el momento en el que el personaje se rompe por todo lo que ha vivido’. Pero hablando con la persona que inspira el personaje, me decía que no, que estaba ‘colapsada, pero bloqueada’. Me obligaba a cambiar todas las narrativas y eso hace la película más emocionante y real».

Emocionante, real y completamente diferente a lo que Fernando González Molina ha hecho hasta ahora, con un tono «mucho más seco, mucho más duro, mucho más pegado a la realidad» y que «no permite florituras ni sobredibujar». «Tienes que ser muy sobrio, muy seco, para ser muy fiel a lo que nos han contado las personas que vivieron ese momento», aclara.

Fernando González Molina ha dirigido antes películas que han funcionado como un tiro en taquilla, títulos que todo el mundo conoce y recuerda. Es el caso, por ejemplo, de Fuga de cerebros, Tres metros sobre el cielo o Palmeras en la nieve, largometrajes que representan un tipo de cine al que parte del sector estigmatiza. «Me he cansado de estar pidiendo perdón todo el tiempo por hacer películas que gustan a la gente», declara.

Todas han sido películas que le han «nacido del corazón, contadas de la mejor manera posible y de la forma más honesta posible». «Creo que son emocionales, que por eso han sido éxitos. Les he puesto corazón y he intentado encontrar la manera de que el público se siente en una sala de cine oscura y conecte con lo que le estoy contando», sentencia, para concluir: «Nunca he sido productor, por lo que nunca me he hecho millonario con las películas que he hecho».