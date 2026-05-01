Con motivo del día del trabajador los sindicatos USO, CCOO y UGT han salido a las calles para manifestarse entre otras cuestiones por los salarios, la estabilidad laboral y la vivienda.

La calidad de vida de las personas trabajadoras centra las reivindicaciones de USO para este primero de Mayo.

Bajo el lema “Humanizar el empleo”, el acto central del sindicato ha recorrido las calles de Madrid, desde el Paseo de Delicias hasta la plaza de Las Cortes, donde el secretario general, Joaquín Pérez, ofreció el mitin de cierre.

Pérez ha cargado contra la subida salarial del Gobierno. Denuncia que ese aumento, cercano al 33%, se sitúa en el séptimo decil mientras más del 60% de los trabajadores sigue por debajo del salario medio.

Después de más de una década de revalorización prácticamente plana, sí se nota una subida más pronunciada desde 2021, tras la bajada de 2020. Sin embargo, esta subida no solo no compensa la subida del gasto, sino que ha aumentado la desigualdad.

Las mujeres cobran menos

Durante la manifestación se ha señalado que el 10% de población que menos cobra son mujeres y su salario medio es de 710,20 euros brutos al mes.

“Las mujeres siguen siendo la amplia mayoría entre quienes menos cobran y sigue pesando sobre ellas un techo de cemento salarial”, ha subrayado el secretario general de USO.

Del mismo modo, el vicesecretario general de política sindical, Fernando Luján ha intervenido junto con la secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas, en el acto organizado en Madrid.

Ambos líderes sindicales han reivindicado la mejora de los salarios de los hogares con rentas medias.

Los sindicatos han propuesto un incremento de los salarios de entre un 4% y un 7% para este 2026, el 2027 y el 2028, en el marco del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que los agentes sociales deben negociar tras caducar el año pasado el último.

Movilizaciones en el resto de España

La manifestación de CCOO y UGT ha llegado hasta Málaga, entre otras localidades. Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han estado acompañados por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Por su parte, la movilización ha estado marcada por temas como el problema del acceso a la vivienda dónde se ha denunciado que su encarecimiento se está llevando la mejora salarial de los últimos años.

Sordo y Álvarez, han reclamado la construcción de al menos dos millones de viviendas a precios asequibles y limitar el precio del alquiler en zonas tensionadas. Incluso han señalado su interés en acabar con la especulación de la vivienda.

En esta línea, Sordo ha señalado que muchas comunidades autónomas están boicoteando la Ley de Vivienda y, por tanto, son las responsables de que no se estén aplican límites al precio de alquiler.

CCOO y UGT han reclamado un acuerdo entre administraciones en materia de vivienda y han instado a la CEOE a implicarse en lo que consideran el principal problema económico del país.

Advierten de que las empresas tendrán dificultades para encontrar trabajadores en lugares donde la mayor parte del salario se destina al pago del alquiler.

Sanchez y Feijóo chocan en X

Mientras que en España crecen las movilizaciones por los bajos salarios y las dificultades para acceder a la vivienda, Sánchez se pronuncia a través de su cuenta en la red social X.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado que España tiene «más empleo y más derechos que nunca» y ha llamado a celebrar esta jornada «todo lo logrado» y a renovar el compromiso de «seguir avanzando» frente «a quienes anuncian el apocalipsis».

En este sentido, ha defendido que España es el país que más crece de la Unión Europea con más de 22 millones de personas trabajando y tiene un salario mínimo interprofesional (SMI) «que duplica al de hace tan solo una década».

Si bien, el presidente del Gobierno no cuenta con la precariedad laboral que persiste en el país, en donde los contratos indefinidos copan el 40% del mercado laboral; de los cuales más del 30% son fijos discontinuos.

Un indicador que refleja la precariedad del mercado laboral y una realidad en la que cada vez más trabajadores necesitan tener más de un empleo, incluso hasta tres, para poder vivir.

Del mismo modo Feijoó ha respondido a Sanchez desde su cuenta de X. La oposición considera inaceptable que el Gobierno gane más mientras las familias llegan con menos recursos a final de mes.

Asimismo, ha defendido que «trabajar ha de servir para vivir, no solo para pagar», cuestionando la política económica del Gobierno en materia laboral y fiscal.