UGT sospechó por un viaje «exótico» de 6.000 € a Qatar pero no denunció nada porque Mayka dijo que era un «error»

UGT Madrid detectó en otoño de 2021 un cargo de casi 6.000 euros a Qatar Airlines en la tarjeta corporativa del secretario general regional, Luis Miguel López Reillo, un gasto que nadie había autorizado y que correspondía a un destino que el propio informe pericial califica de «exótico».

La empleada responsable de gestionar la tarjeta, Mayka Tomás López, convenció a la dirección de que se trataba de un simple «error» que ella misma resolvería con la agencia de viajes.

El sindicato no denunció los hechos hasta el 10 de diciembre de 2021, cuatro meses después del cargo, y no precisamente sólo por este viaje, sino por un fraude de mayor magnitud que había permanecido oculto durante años.

El cargo de Qatar Airlines, fechado el 5 de agosto de 2021, era uno más dentro de un patrón de gastos que el informe pericial encargado por la nueva dirección del sindicato a un auditor describe como claramente impropios de la actividad sindical.

En total, la tarjeta Solred Business vinculada a la cuenta de UGT Madrid había acumulado 167.144 euros en gastos entre mayo de 2017 y febrero de 2022, de los cuales el perito considera susceptibles de apropiación indebida 162.958 euros.

Fraude tarjeta de la dirección

El auditor señala en su informe que el cargo de Qatar Airlines destaca «sobremanera» frente al resto porque se trata de «un pago único de 6.000 euros efectuado el 5 de agosto de 2021», y concluye que «tanto por la compañía aérea, como por el elevado importe y la fecha del pago, es probable que no obedezca a un viaje efectuado por miembros de la Organización para una actividad sindical».

Mayka, que durante los años 2020 y 2021 había permanecido teletrabajando y, según las investigaciones policiales, había acudido a la sede «en no más de cinco ocasiones» durante todo 2021, controlaba en exclusiva la tarjeta corporativa del secretario general.

Según declaró el asesor jurídico del sindicato ante la UDEF, ella «controlaba la tarjeta del Secretario General porque algunos pagos imprevistos se realizaban con esa tarjeta».

Cuando el cargo de Qatar Airlines fue detectado internamente, Mayka despachó la cuestión con una explicación lacónica: era un error y ella hablaría con la agencia para subsanarlo.

Otro empleado del sindicato trasladó esta versión al jurista, quien la recogió en su declaración policial. Nadie comprobó si la devolución se produjo. El cargo nunca fue reintegrado.

La promesa de Mayka de resolver el asunto funcionó para adormecer las sospechas de la dirección durante semanas. No sería la primera vez.

Cazados por morosos

Según el relato del asesor jurídico, cuando en 2021 el sindicato descubrió que estaba incluido en el registro de morosos de Bankia por impago de cheques del FOGASA, también fue Mayka quien se ofreció a resolverlo alegando que tenía «línea directa» con la entidad.

La explicación que dio entonces fue que «uno de los trabajadores había comentado que había dejado esa cantidad pendiente de reclamar para los juguetes de sus niños para Navidad».

El fraude principal que finalmente motivó la denuncia era de una naturaleza diferente y de mayor escala. Mayka había gestionado en solitario durante años el pago a trabajadores de prestaciones del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) que UGT Madrid intermediaba.

Según las investigaciones de la UDEF, al menos 657 cheques habrían sido manipulados, con un importe total de defraudación cifrado por el sindicato en 4.616.385,35 euros. Los cheques, confeccionados con bolígrafos de tinta borrable, eran alterados para sustituir el nombre del beneficiario legítimo por el de personas de su entorno.

La Policía comprobó que ninguno de los cheques investigados había sido cobrado por la persona que figuraba como beneficiaria en la documentación oficial. OKDIARIO también lo chequeó llamando a una de las personas a la que, con su DNI localizado en Internet, falsificaron la firma.

El propio secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ordenó que no se denunciara. Por ahora mantiene el silencio. El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha acordado el embargo preventivo de cuentas y propiedades de los investigados por hasta un millón de euros por persona. Se enfrentan a penas de hasta 8 años de cárcel.

El viaje a Qatar, ese cargo de verano que Mayka prometió resolver con una llamada, acabó siendo uno de los primeros hilos de un ovillo que nadie en el sindicato quería desenredar.