Marco Rubio propone una nueva relación con Cuba sin sus gobernantes: «El castrismo vive con lujos en Madrid»

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha dirigido un mensaje sin precedentes al pueblo cubano con motivo del aniversario de la independencia de la isla, celebrado cada 20 de mayo desde 1902, en el que ha denunciado sin ambages que la causa del sufrimiento cotidiano de los cubanos no es el embargo estadounidense, sino el saqueo sistemático perpetrado por la cúpula militar del régimen a través de su brazo empresarial, la corporación Gaesa. En su intervención, Rubio ha trazado un diagnóstico del Estado cubano y ha anunciado la disposición del presidente Donald Trump a abrir un nuevo capítulo en las relaciones con la isla, condicionado a que los benegicios lleguen al pueblo y no al aparato castrista.

Según Rubio, la empresa Gaesa, fundada hace tres décadas por Raúl Castro y controlada por las Fuerzas Armadas cubanas, genera unos ingresos tres veces superiores al presupuesto oficial del gobierno de La Habana y acumula activos valorados en 18.000 millones de dólares, que le permiten controlar el 70% de la economía cubana. El jefe de la diplomacia americana ha detallado que ese conglomerado opera hoteles, entidades bancarias, empresas constructoras, tiendas de divisas y es el principal intermediario de las remesas que los cubanos de la diáspora envían a sus familiares en la isla, reteniendo en cada operación una parte de esas transferencias.

Rubio ha rechazado de forma explícita la narrativa oficial del régimen, que habitualmente atribuye la crisis energética y el desabastecimiento al embargo estadounidense. A su juicio, la razón de que los cubanos soporten hasta 22 horas de apagones diarios reside en que los dirigentes del país optaron durante décadas por depender del petróleo gratuito suministrado por los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, en lugar de invertir las ganancias de Gaesa en el mantenimiento y modernización de las centrales eléctricas. Ahora que ese suministro venezolano ha cesado, sostiene Rubio, la élite castrista asegura combustible para sus generadores y vehículos propios mientras pide al pueblo que «se sacrifique».

En términos especialmente duros, el Secretario de Estado ha señalado que el dinero que debería haberse destinado a comprar petróleo en el mercado internacional, como hace cualquier otro país del mundo, se ha empleado, en cambio, en construir más hoteles para turistas extranjeros y en permitir que familiares de la élite gobernante disfruten de una vida de lujos en Madrid e incluso en Estados Unidos.