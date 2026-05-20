José Miguel Vidal Zapatero, el primo del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero que a día de hoy gestiona su actividad en Venezuela, lleva casi ocho años cobrando un salario público de más de 70.000 euros anuales. El Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado ha confirmado a OKDIARIO que Vidal Zapatero «ocupa desde 2018 y hasta la actualidad el puesto de nivel 30» como asesor a sueldo de Moncloa.

Esta constatación oficial supone un duro golpe al discurso que ha mantenido el Gobierno liderado por Pedro Sánchez desde que se produjera la caída de Nicolás Maduro. Mientras que el Ejecutivo ha intentado zafarse de toda vinculación con los negocios del ex presidente en Venezuela, ahora se conoce que la persona que maneja los intereses de Zapatero en Hispanoamérica está vinculada directamente con la Presidencia del Gobierno de España.

Este periódico dio a conocer hace tan sólo unos meses que Vidal Zapatero era el encargado de «coordinar» la estrategia para salvar la posición de poder de su primo hermano en el país después de que se produjera la detención de Maduro. Después de hacer pública dicha revelación desvelada por fuentes muy cercanas al ex presidente Zapatero, OKDIARIO solicitó a Transparencia una corroboración oficial de los lazos que unían a José Miguel Vidal con la Moncloa:

«En relación a los asesores contratados al servicio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero» este medio solicitó «el nombre de los asesores contratados a su disposición de categoría superior a 28 desde 2018 y hasta la actualidad».

Como respuesta a la información solicitada, la Administración explicó que «los Ex Presidentes del Gobierno podrán disponer de dos puestos de trabajo, uno de nivel 30 y otro de nivel 18, que serán cubiertos, a su propuesta, mediante el sistema de libre designación». Especificando, además, que dichos nombramientos «se incluirán en la relación de puestos de trabajo correspondientes a la Presidencia del Gobierno».

El de José Miguel Vidal se trata, por tanto, de un cargo asignado a dedo y que cuenta con la consideración de «personal eventual de gabinete». Es decir, su remuneración no tiene por qué estar sujeta a las retribuciones establecidas para el funcionariado.

Casi medio millón de euros desde 2018

Es relativamente sencillo constatar, al tratarse de un cargo público, cuál es el sueldo que cobra Vidal por ser la mano derecha en España y Venezuela de su primo, el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Cabe recordar que la Administración encasilla a sus funcionarios en 30 niveles diferentes y que ostentar el escalafón más alto no significa haber tenido que pasar por todos los anteriores. De hecho, no hace falta ni haber aprobado una oposición.

A menudo, este máximo nivel está reservado para puestos de confianza nombrados de manera personal por altos cargos y, en un caso como el de Vidal Zapatero, su remuneración es similar a la de un jefe de gabinete o un director general. En un rápido vistazo a los portales de Transparencia del Gobierno o de los diferentes Ejecutivos regionales, se puede comprobar que el salario más bajo en estas posiciones ya es superior a los 65.000 euros anuales, sin contar posibles complementos.

De hecho, existen casos como el de Eduard Rivas Mateo -jefe de gabinete de Salvador Illa en el Gobierno de Cataluña- cuyo sueldo asciende hasta los 99.137 euros brutos al año, o el de Miguel Ángel Rodríguez, su homólogo con Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que tiene un sueldo anual bruto de 96.211 euros.

En este sentido, la cantidad de 70.000 euros al año sería sólo la base de una cantidad seguramente muy superior al tratarse del asesor de un presidente, pero este periódico no ha podido confirmar el montante exacto. Teniendo en cuenta únicamente ese dato anual, Vidal habría recibido 490.000 euros de Moncloa en los últimos siete años.

Es decir, la persona que actualmente ayuda al ex presidente a mantener su poder y negocios en Venezuela mientras la Justicia española le investiga por presunta corrupción se habría embolsado casi medio millón euros públicos desde la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo. Hay que tener en cuenta que a esa cifra se le podrían sumar otros conceptos fácilmente comprobables en las tablas de Hacienda.

En el caso de que Vidal Zapatero estuviese cobrando un «complemento de destino» por desarrollar parte de su actividad fuera de España habría que sumar a la retribución un mínimo de 16.964,78 euros extra anuales desde 2018. De esta manera el dinero público recibido por el abogado, primo de Zapatero, sólo por los servicios de asesoría ascendería a más de 608.000 euros.