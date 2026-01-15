La Fiscalía sanchista, al rescate de Zapatero: rechaza que se le investigue por colaborar con Maduro

La Fiscalía Antidroga ha acudido al rescate de José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, y ha pedido este jueves a la Audiencia Nacional que inadmita la querella interpuesta por HazteOir contra el que fuera jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011 por su presunta «colaboración con la estructura criminal» del narcodictador venezolano, Nicolás Maduro, al considerar que no hay indicios delictivos en la misma.

A través de un informe, el Ministerio Público pide la desestimación al considerar que los hechos no son constitutivos de los delitos denunciados, así como tampoco de «ningún otro». El fiscal «no aprecia que los hechos presenten «unos mínimos caracteres de delitos».

Antidroga sostiene que los hechos recogidos en la querella «no son susceptibles de calificarse como delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico». Además, subraya que unos hechos «están igualmente basados únicamente en informaciones periodísticas, lo que es insuficiente para incoar una investigación judicial, y otros están siendo ya investigados en otros procedimientos abiertos».

En la querella, HazteOir apuntaba a la supuesta comisión de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Audiencia Nacional sería competente para conocer estos hechos en tanto Zapatero, como ciudadano español, habría perpetrado los mismos «en el extranjero».

HazteOir pidió como medidas cautelarísimas que retire a Zapatero su pasaporte, le prohíba salir de España y que le obligue a comparecer ante el juzgado cada siete días. Además de solicitar la declaración como investigado del ex presidente del Gobierno, también solicitó que se llamase como testigos al ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, al que fuera asesor ministerial de este, Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

La querella contra Zapatero

La asociación sostenía en la querella que «lo ocurrido en Estados Unidos no puede quedarse allí», y que «si existen indicios de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo, y de quienes habrían facilitado su operativa y su impunidad internacional, España debe investigar hasta el final». Además, HazteOir afirma en la querella que la actuación de Zapatero «no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar la operativa internacional del régimen de Nicolás Maduro».

A juicio de la organización, «esa colaboración con la estructura criminal habría servido para reforzar su capacidad de actuación, su cobertura exterior y su continuidad, elementos que ahora deben ser investigados en sede judicial para depurar, en su caso, las responsabilidades penales correspondientes». HazteOir afirmó que esta querella es la primera de una serie de acciones judiciales que llevarán a cabo contra Zapatero «por su papel en el sostenimiento político e internacional del régimen venezolano».