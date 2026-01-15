Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular (PP), ha silenciado al PSOE en su intervención en el Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados con la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para informar de la posición de España ante la situación de Venezuela tras la detención del narcodictador Nicolás Maduro. Cayetana ha preguntado irónicamente a los socialistas «cuántos presos ha sacado» José Luis Rodríguez Zapatero en el país latinoamericano y «cuántos ha contribuido a meter».

La dirigente popular ha acusado al ex presidente del Gobierno entre 2004 y 2011 de ser «el gran blanqueador de la tiranía chavista», y de participar primero «como mediador hasta que la oposición lo repudió por falsario». Álvarez de Toledo ha indicado que Zapatero «luego se especializó en el tráfico de presos políticos» con «el chantaje como método y la libertad como moneda».

«Las propias víctimas han denunciado sus prácticas, de Leopoldo López a Lorent Saleh. Si callas, te saco, si sales me das las gracias. La gratitud del preso como coartada para blanquearse y prueba de su influencia en el régimen, qué mejor tarjeta de visita para un lobbista y qué inmoralidad», ha criticado Cayetana a Zapatero desde el hemiciclo.

En dirección al partido principal del Gobierno, la dirigente del PP ha dejado claro que «ahora denuncian que a Trump le interesa el petróleo» y se ha preguntado a continuación: ¿Y a los socios de Zapatero los derechos humanos?», levantando los aplausos de su bancada. «Por cierto, el año Franco acabó en el Plus Ultra, justicia poética y pronto también real», ha completado Cayetana.

«El Gobierno quiere liberar a Delcy, es la única liberación que les importa de verdad», ha subrayado Cayetana durante su intervención, después de que Albares haya dicho que la UE debería replantearse las sanciones sobre la antigua vicepresidenta. «Su postración ante una torturadora es humillante y elocuente», le ha espetado al ministro.

Trump y Obama

Álvarez de Toledo ha incidido en que «el Gobierno socialista quiere reciclar al régimen chavista, quiere salvar a Delcy para salvarse a sí mismo» y quiere para Venezuela una transición en la que «todo cambie para que todo siga igual, el negocio y la impunidad».

«¿Por qué condenan en Trump lo que aplaudían en Obama?», ha planteado la diputada del PP, subrayando que «Maduro no está en el fondo del mar, sino ante la Justicia», en referencia a la operación estadounidense en la que fue abatido el líder de Al Qaeda, Usama bin Laden, en Pakistán. Entonces, ha recordado, Zapatero dijo en el Congreso que «el líder de Al Qaeda se ha buscado a sí mismo morir asesinado habida cuenta de su sanguinaria trayectoria. ¿Esto qué es, la ley o la selva?», ha interrogado. «Trump no ha secuestrado a un presidente legítimo, ha puesto fin a la impunidad de un criminal», ha dejado claro Álvarez de Toledo.

Feijóo señala a Zapatero

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también señaló a José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista en El Programa de AR, por sus vínculos con la narcodictadura de Maduro. «¿Qué hace yendo a Venezuela durante años todos los meses una o dos veces?», se preguntó el presidente popular. ¿»Qué hace despachando directamente con Maduro y siendo el intermediario de la dictadura venezolana abiertamente con el Gobierno español?», incidió Núñez Feijóo.