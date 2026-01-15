Víctor Ábalos: «Zapatero se ha beneficiado de muchas actividades en Venezuela»

El ex ministro de Transporte y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, lleva más de mes y medio recluido en prisión tras su ingreso en Soto del Real a finales de noviembre. Leopoldo Puente, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, decidió su entrada en la cárcel por los delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, malversación y tráfico de influencias.

«Mi padre es 100% inocente»

Su hijo Víctor Ábalos ha roto su silencio en el programa de Telecinco El precio de… y lo ha hecho para defender la figura de su padre. «Me pongo la mano en el pecho para decir que mi padre es inocente. Cien por cien inocente, él y su entorno».

Víctor Ábalos contó cómo está su padre en la cárcel: «Está viviendo en unas condiciones complicadas. Mi padre se queja sobre todo de la humedad». «Yo veo en mi padre fuego en los ojos. Él se siente un preso político. No pienso en otra cosa más que en sacarlo de la cárcel lo antes posible», afirmó.

«Mi padre fue la persona más leal que tuvo Pedro Sánchez»

Ábalos fue la mano derecha de Pedro Sánchez durante muchos años antes de llegar a la presidencia del Gobierno y después, cuando le nombró secretario de Organización del PSOE. Víctor Ábalos quiso cargar contra el presidente del Gobierno: «Mi padre era el confidente de Sánchez. Siempre le demostró cariño, amistad y afecto. Mi padre fue la persona más leal que tuvo Pedro Sánchez hasta que fue expulsado del partido. A día de hoy, esa lealtad, no se la merece». El hijo de Ábalos aprovechó para lanzar un aviso a Sánchez: «Mi padre tiene información».

«Zapatero hizo negocio con el rescate de Plus Ultra»

En otra parte de la entrevista, Víctor Ábalos acusó directamente al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero de ser el principal responsable del rescate de la aerolínea Plus Ultra: «El ex presidente Zapatero es el responsable del rescate de Plus Ultra». Y apostilló con contundencia: «Con este rescate hace negocio Zapatero. Zapatero es un lobbista más como otros que hay en este país. Sus intereses son Venezuela, pero hay otras personas que hacen lo mismo que Zapatero».

«Es un rescate que nadie entendió en su momento y se sigue cuestionando. Los intereses particulares de Zapatero de Venezuela en el rescate de una compañía es una operación que se cierra a espaldas de mi padre. Mi padre se entera en el propio Consejo de Ministros. No fue avisado previamente», desveló Víctor Ábalos.

El hijo del ex ministro explicó su versión sobre la operación: «Después del rescate mi padre tiene un encuentro con el presidente (Sánchez) y Pedro Saura y el propio Saura dice que las presiones han venido de Zapatero directamente».

Víctor Ábalos quiso explicar el método de Zapatero: «La fórmula de cómo trabaja Zapatero lo dibujo en un triángulo donde en el vértice superior está Zapatero y en la base el negocio, representado por el lobby, en este caso Acento, y el vértice más importante es la protección que el Ministerio del Interior da a este negocio y al propio Zapatero».

«Zapatero es el presidente en la sombra»

Víctor Ábalos puso en el foco la figura del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero al que considera «el presidente en la sombra» y que su poder «abarca muchísimo». El hijo de Ábalos aseguró que la «motivación capital» del viaje de Delcy Rodríguez a España en enero de 2020 era Zapatero: «Tiene que ver con la figura del ex presidente». «Lo primero que dijo al llegar fue que quería ver a Zapatero».

El hijo de José Luis Ábalos relató los pormenores del viaje de Delcy Rodríguez: «El presidente conocía la llegada de Delcy como otras personas del Gobierno. Sucedió el 20 de enero de 2020 y en ese momento nadie conocía las sanciones sobre esa persona y la persona que llama mi padre para que vaya a Barajas el día del episodio denominado Delcygate es el propio Pedro Sánchez, quien tras hablar con la ministra Arantxa González Laya y con Fernando Grande-Marlaska, le comunica que haga lo propio y siga sus indicaciones. El Gobierno conocía el viaje pero no la sanción. En el momento en el que se averigua la sanción se activa un dispositivo y se le dice a mi padre que acuda al aeropuerto».

Víctor Ábalos defendió el papel de su padre ese día: «Mi padre intentó evitar el conflicto diplomático porque la de Exteriores no estaba en el país y Marlaska derivó el marrón a mi padre. La misión de mi padre en la visita era evitar que pisara espacio Schengen. Sobre ella había sanciones que prohibían la entrada y movimientos. Mi padre fue a evitar un conflicto diplomático. ¿Había que arrestarla? Eso hubiera ocasionado un problema importante. Delcy exige hablar con Zapatero porque venía obviamente con una agenda donde el ex presidente tenía una función capital, pero creo que cuando Delcy llega a España es conocedor de que son muchos los interesados en que se la reciba y se puede aprovechar para tener un encuentro».

Más viajes de Delcy a España

Además, desveló que Delcy Rodríguez ha vuelto a España después de ese episodio saltándose las sanciones que pesan sobre ella: «Hasta hace nada, Delcy ha estado en España. Ha venido incluso con sanciones impuestas y ha estado también por Serrano, para ir de compras o visitar una clínica estética y a ver su amigo Zapatero y a cuatro empresarios más».

«Zapatero se ha beneficiado de muchas actividades en Venezuela»

El hijo de Ábalos fue más allá: «Zapatero es el presidente en la sombra y quien dirige la posición de este país en el orden internacional. Zapatero lo dirige todo y a Pedro Sánchez le viene muy bien porque se garantiza con ello seguir estando donde está». Víctor Ábalos fue más allá en sus afirmaciones: «Zapatero se ha beneficiado de muchas actividades en Venezuela. Si él cae, el presidente (Sánchez) va a tener que dar muchas explicaciones».