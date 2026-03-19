Castilla y León: AEMET prevé sol y nubes, con chubascos en el suroeste y viento variable

Hoy, 19 de marzo de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta mayormente poco nuboso o despejado, aunque en el extremo oriental se podrán observar algunas nubes bajas durante la madrugada. A medida que avance la tarde, se prevén intervalos nubosos en el oeste y en los sistemas montañosos, donde no se descartan chubascos dispersos, especialmente en el suroeste. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o descenderán en el este, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso en el suroeste y un ligero descenso en el este y nordeste. El viento será variable, con predominancia de componentes sur y este y algunos intervalos moderados por la tarde en el este y sur.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 19 de marzo

Cielo despejado y sol radiante en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy promete ser mayormente despejada, con un sol que se asoma tímidamente a las 07:27. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 19 grados, ofreciendo un respiro cálido en la tarde. Sin embargo, el ambiente se sentirá algo pesado debido a la alta humedad, que alcanzará su punto máximo en un 80%. A lo largo del día, el viento soplará de manera moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que es recomendable asegurar bien los sombreros y las bufandas.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza y aunque no se prevén lluvias, el cielo mantendrá su esplendor. La sensación térmica podría llegar a ser más cálida que los 19 grados, así que será un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre. Con la puesta del sol a las 19:32, León se preparará para una noche tranquila, donde las temperaturas descenderán suavemente, invitando a disfrutar de la frescura de la noche.

Zamora: nubes grises y viento fuerte

Las primeras luces del día en Zamora traen consigo un aire fresco y una sensación de inestabilidad que se siente en cada rincón. El cielo, cubierto de nubes grises, presagia un día marcado por el viento fuerte y la posibilidad de lluvias que podrían alterar la rutina habitual de los zamoranos.

A medida que avanza la jornada, la temperatura oscilará entre los 4 y 21 grados, con una sensación térmica que podría descender hasta los 2 grados. La mañana se presentará tranquila, pero por la tarde, el viento soplará con rachas de hasta 40 km/h y la humedad alcanzará niveles del 90%. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la tarde podría ser más fría y ventosa de lo esperado.

En la ciudad de Salamanca, ambiente agradable para disfrutar al aire libre

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:28. La temperatura mínima se sitúa en 4°C, pero la sensación térmica puede descender a 3°C, por lo que se recomienda abrigarse un poco al salir. A medida que avanza la mañana, el termómetro alcanzará los 5°C y la probabilidad de lluvia es nula, lo que promete un inicio de jornada tranquilo.

Por la tarde, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 21°C, aunque la sensación térmica podría llegar a ser de 21°C también. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y aunque hay una ligera probabilidad de lluvia del 10% hacia la tarde-noche, no se espera que afecte significativamente. El viento soplará de forma suave, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco. Con 12 horas de luz hasta la puesta del sol a las 19:33, será un día agradable para disfrutar al aire libre.

Valladolid: ambiente estable y agradable todo el día

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 21 grados. La mañana será algo nubosa, pero sin riesgo de lluvia y el viento soplará de forma leve, lo que hará que la sensación térmica se mantenga agradable. Por la tarde, se espera un ambiente similar, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre.

Aprovechar el día para realizar actividades al exterior es una excelente opción, ya que el ambiente tranquilo invita a disfrutar de la ciudad. Un buen momento para salir a caminar o simplemente relajarse en un parque, disfrutando de la suavidad del tiempo.

Cielos despejados y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 4 grados, pero la sensación térmica puede alcanzar los 19, lo que sugiere que la jornada se tornará más cálida. A medida que avance el día, el sol brillará con fuerza, elevando la temperatura hasta los 18 grados por la tarde. Es recomendable llevar una chaqueta ligera por la mañana y disfrutar del buen tiempo, aprovechando para salir y respirar aire fresco.

Palencia: cielo despejado con chubascos sorpresivos

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 3°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 16°C por la tarde, aunque se prevén ráfagas de viento de hasta 35 km/h que aportarán un toque de dinamismo a la jornada.

Sin embargo, no todo será tranquilidad, ya que se esperan chubascos intermitentes desde media mañana, lo que podría sorprender a quienes no estén preparados. Se recomienda llevar un paraguas y abrigarse, ya que la sensación térmica podría descender a 1°C en las horas más frescas de la noche.

Cielos despejados y ambiente fresco en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 6 grados, pero la sensación térmica puede bajar a 2, así que es recomendable abrigarse un poco. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá estable, con temperaturas que alcanzarán los 14 grados por la tarde. Con un viento suave del sur, será un buen momento para salir y disfrutar del sol, así que no olvides tus gafas de sol.

Segovia: cielo despejado y sol radiante

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 5°C. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza y eleve el mercurio hasta los 18°C en la tarde. Sin embargo, el viento del sureste soplará a 15 km/h, aportando una sensación térmica más baja.

A medida que el día se desenvuelve, se recomienda disfrutar del sol, pero no olvidar una chaqueta ligera, ya que la noche caerá con temperaturas que descenderán a 10°C. La humedad relativa variará entre el 35% y el 70%, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más fresca al caer el sol.

Cielo despejado y ambiente fresco en Soria

El día amanece en Soria con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a brillar a las 07:21. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 4°C, pero la sensación térmica será más agradable, alcanzando los 16°C. No se esperan lluvias, lo que permitirá que la jornada se desarrolle sin contratiempos.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, con temperaturas que subirán hasta los 15°C. La brisa del sureste, con una velocidad media de 15 km/h, aportará un toque de frescura. Con la puesta del sol a las 19:20, Soria disfrutará de más de 12 horas de luz, haciendo de este un día perfecto para actividades al aire libre.