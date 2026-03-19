El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que durante su mandato se han disparado las agresiones sexuales contabilizadas (un 77%), así como las violaciones (un 83%), porque ahora las víctimas denuncian más. Según el texto del Gobierno de Pedro Sánchez, este incremento de las denuncias viene «de una mayor concienciación social» y «una menor tolerancia hacia estas conductas».

La cartera del juez de profesión ha admitido a través de una respuesta parlamentaria por escrito, tras una pregunta del PP, que existe un «incremento de agresiones sexuales conocidas». Sin embargo, niega que se produzcan más y explica que, en su opinión, lo que realmente hay son más denuncias.

El texto del Gobierno de Sánchez asegura que este dato puede explicarse, entre otras cosas, por un «aumento de las denuncias derivado de una mayor concienciación social, una creciente confianza en las instituciones y una menor tolerancia hacia estas conductas».

Agresiones sexuales disparadas

Todo ello, a pesar de que el número de agresiones sexuales esclarecidas ha aumentado en un 77%, tal y como muestran los propios datos ofrecidos por el Portal Estadístico de Criminalidad de Interior. En el primer año de Marlaska se evidenciaron 6.224 delitos de este tipo, mientras que en 2024, último año con estadísticas completas, fueron 11.006 agresiones sexuales.

Desde la llegada de Marlaska a su cartera, este tipo de delitos sexuales se ha ido incrementando anualmente de forma sostenida, a excepción del 2020, año de la pandemia.

Además, se ha producido también un incremento de las violaciones esclarecidas, es decir, las agresiones sexuales con penetración. En este caso, se trata de una subida aún mayor durante su etapa como ministro, con un incremento del 83%. Y es que en 2018 se produjeron 2.318 violaciones, mientras que en 2024 hubo 4.238 delitos de este tipo.

Falta de protección a víctimas

«En este sentido, desde el Ministerio del Interior no se considera que el incremento sostenido de los delitos sexuales responda a un fallo estructural de las políticas de seguridad o de protección a las víctimas», inciden desde la cartera de Marlaska.

El Gobierno incide en que «los datos ponen de manifiesto una mayor visibilización del fenómeno, una mejora en los sistemas de registro y una mayor confianza de las víctimas en las instituciones».

Sin embargo, tal y como desveló OKDIARIO, la Fiscalía documentó en su memoria correspondiente a 2024 «múltiples fallos» detectados en las pulseras telemáticas que aseguran el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual.

El Centro Cometa informó «reiteradamente» a los juzgados de que no podían facilitar información anterior al 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos.

Los dispositivos de control que compró Igualdad también demostraron ser tan deficientes que hasta los propios maltratadores confesaron que podían quitárselos «perfectamente», según declaró uno de ellos ante un juez.

Interior menciona el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el 26 de febrero de 2025, como la herramienta con «diversas medidas alineadas con las cuestiones referentes a la violencia sexual».

Se trata del mismo documento que admitió en febrero de 2025 la necesidad de «mejorar la vigilancia electrónica» para la protección de las víctimas de violencia de género. Sin embargo, no tomó ninguna medida al respecto hasta que OKDIARIO destapó el escándalo de los problemas de funcionamiento de las pulseras antimaltrato, que provocaron la «potencial desprotección» de las mujeres.