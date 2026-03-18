Marlaska evita responder en el Congreso por la fiesta con coca de Sicilia destapada por Koldo en OKDIARIO

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha evitado responder este miércoles en el Congreso de los Diputados sobre una fiesta con cocaína destapada por OKDIARIO y en la que habría participado el ex diputado del PSOE Felipe Sicilia. «No hay gobierno socialista sin corrupción, igual que no hay fiesta socialista sin cocaína», ha dicho la diputada del PP, Ana Vázquez, quien ha sido la encargada de formular la pregunta al ministro en la sesión de control al Gobierno.

La parlamentaria del PP ha recurrido a unas declaraciones de Koldo García en las que este aludía a una supuesta «fiesta privada durante la pandemia en la que se consumió cocaína» y a la posterior desaparición del atestado policial correspondiente. Vázquez ha tachado a Marlaska de ser «la tapadera de los delitos socialistas» y, desde su escaño, ha mostrado una fotografía del ministro posando junto al propio Koldo García. Además, ha señalado que el titular de Interior está «bajo sospecha», en alusión a otros casos como el de Tito Berni y el «pago de prostitutas a ministros».

Marlaska ha respondido afirmando que las preguntas del PP «carecen de originalidad» y que la diputada habría realizado una pregunta «sin contenido para venir a exponer bulos, mentiras y eslóganes carentes de ningún valor y de ningún sentido». La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha intervenido para reclamar el respeto al decoro parlamentario y ha anunciado la retirada del diario de sesiones de los «insultos infundados» vertidos durante el intercambio.

El ministro ha aprovechado su turno de réplica para defender su gestión al frente del Ministerio del Interior, poniendo el acento en la neutralidad y la «no utilización política» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como en el incremento de tasas de reposición de plantillas hasta el 125% y en subidas salariales de «más del 40%» para el colectivo policial. Marlaska ha instado al PP a votar a favor, en la Comisión de Interior, de rebajar la tasa de alcohol permitida para los conductores, argumentando que «el 40% de los fallecidos en siniestros viales han consumido alcohol» y que «se trata de salvar vidas».