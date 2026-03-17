PP y Vox reactivan la negociación: «En Extremadura está todo muy avanzado y Azcón tiene una propuesta»

El Partido Popular y Vox han reactivado las mesas de negociación en Extremadura y Aragón. «Guardiola me consta que va muy avanzada y Azcón tiene una propuesta programática», ha asegurado la portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz.

Los populares insisten en la necesidad de pactar la legislatura y que el acuerdo incluya también la aprobación de los presupuestos. Para Muñoz, «es lógico que quieran entrar en los gobiernos». «Yo no entiendo a los políticos que se presentan a unas elecciones y luego no quieren gobernar», ha dicho la dirigente del PP.

Fuentes parlamentarias apuntan en la misma dirección: «Ya os dije que, en cuanto pasaran las elecciones, todo iba a ir muy rápido». Estas mismas voces reconocen que, aunque no saben si el pacto llegará pronto, esa es su intención y ven a Vox en predisposición. «Después de no haber logrado el resultado que esperaban, porque a pesar de lo que digan, ellos esperaban rondar el 20%, no les queda más remedio que pactar», remarcan.

Sobre el reparto de las consejerías, en el PP no se muestran preocupados e insisten en que para ellos «no es el debate ahora», que están centrados en la futura acción de gobierno. «Estamos negociando el programa, no los nombres», señalan las mismas fuentes.

En esta misma línea se ha mostrado Alberto Núñez Feijóo,en una entrevista en esRadio. El presidente del Partido Popular cree que ambos partidos deben cerrar los acuerdos «antes de abril» y ha pedido a los de Abascal ser «responsables y consecuentes» con el resultado de las urnas.

Una responsabilidad que el PP quiere materializar en un acuerdo de legislatura para «dar estabilidad tanto a los gobiernos como a los ciudadanos». «Lo que no puede ser es que se pacte con alguien para que al año siguiente le deje tirado», ha apuntado la portavoz popular.

Mañueco, dispuesto a gobernar en coalición

Alfonso Fernández Mañueco, vencedor de las elecciones en Castilla y León, se ha abierto a incluir a Vox en su gobierno después de reconocer que su preferencia era gobernar en solitario.

«Tenemos la experiencia de gobernar en solitario y en coalición» y, puntualiza, «creo que la experiencia ha sido mejor con el gobierno en solitario». No obstante, «si Vox quiere entrar en el gobierno, lo hablaremos».

Mañueco también ha respondido a Abascal, al que ha advertido que lo más óptimo, entren o no en el ejecutivo, es alcanzar un pacto de legislatura. El lunes, el líder de Vox propuso que se acordara «medida a medida» y unos plazos de cumplimiento porque en Vox creen que en la anterior legislatura los acuerdos alcanzados se incumplieron.

Génova, a por acuerdos «discretos»

En Génova respiran más tranquilos después de escuchar al líder de Vox abrirse a la negociación: «Abascal ha dicho que quieren entrar en los gobiernos».

Los de Feijóo no se resistirán a que Vox toque poder: «Si quieren la Consejería de Sanidad o Emergencias, adelante, que empiecen a gestionar y servir a los ciudadanos», aseguran en el núcleo duro del PP porque, de lo contrario, «la gente se empezará a preguntar para qué sirve Vox», completan otras voces cercanas a un barón popular.

Creen en Génova que ahora toca «ser discretos, pero ágiles», remarcan. No quieren una negociación eterna y remarcan que «no vamos a negociar a través de los periodistas ni de canutazos», remarcan.