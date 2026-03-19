El aviso de una experta en RRHH sobre el cambio que llega en junio a las empresas: «Un gran avance»

El próximo 7 de junio llega un cambio a las empresas españolas que supondrá una pequeña revolución en la forma de concebir el día a día en la oficina: los trabajadores tendrán derecho a conocer las nóminas de sus compañeros. La Unión Europea lo obligará en una directiva que llega con el objetivo de luchar contra la discriminación retributiva y contribuir a eliminar la brecha retributiva de género en la UE. Consulta todo lo que debes saber sobre el cambio que llega a las empresas en España y de lo que avisa una experta en RRHH.

Las empresas estarán obligadas a comunicar a un trabajador los salarios de los compañeros y a partir de junio también se pone fin a las cláusulas confidenciales que prohibían hablar a un trabajador de su salario. Esto llega después de que el pasado 24 de abril de 2023 el Consejo de la Unión Europea aprobara esta norma de transparencia que ha sido oficializada en la Directiva Europea 2023/970 que España debe adoptar antes de este 7 de junio de 2026.

En un texto publicado en su página web, desde la Unión Europea afirman que esta directiva tiene por «objeto luchar contra la discriminación retributiva y contribuir a eliminar la brecha retributiva de género en la UE». «Las empresas de la UE estarán obligadas a facilitar información sobre los salarios y a tomar medidas si su brecha retributiva de género supera el 5%», informa sobre la normativa que «debería contribuir a luchar contra la discriminación retributiva en el trabajo y a eliminar la brecha retributiva de género».

El cambio que llega a las empresas en junio

A medida que se acerca el 7 de junio y el cambio que se avecina en las empresas españolas, la noticia está comenzando a coger vuelo y por ello Carmen Cerdán, experta en RRHH, se ha pronunciado sobre la nueva directiva europea.

«Que cada trabajador sepa a partir de junio cuánto ganan sus compañeros supondrá un gran cambio cultural en las empresas», ha dicho la directora de Recursos Humanos para Iberia, Latinoamérica y África de Cegid en una entrevista concedida al diario Infobae.

Esta experta en la materia también ha dejado claro durante su intervención que esta norma que llega en junio «no va a resolver todo», pero que «es un paso importante y un gran avance». «Es un paso importante para dar visibilidad a aquellos casos donde existe una brecha salarial. Además, da unas pautas muy precisas de cómo abordar el tema de forma detallada, de tal manera que las empresas deberán hacer un análisis bastante profundo de su estructura salarial e identificar aquellas áreas que tienen que mejorar», cuenta.

Carmen Cerdán también desvela que «hace unos años se implantó el Plan de Igualdad, que iba un poco en este sentido, pero la trasposición de la nueva directiva va más al fondo de la cuestión». Este cambio que llega para las empresas de España ayudará a «identificar aquellas áreas donde existe una brecha salarial y cómo debemos presentar la información para identificar aquellas áreas donde tenemos cosas que mejorar, no solo en el salario fijo, también en la parte variable».

Así que el próximo 7 de junio llega un cambio en las empresas, que estarán obligadas a informar del sueldo de los compañeros a otros trabajadores, prohibirá las cláusulas de confidencialidad salarial y también otorgará a los trabajadores herramientas legales sin precedentes para conocer su posición real en la escala de pagos de su empresa.