Ésta es la nota de corte de Ciencias Políticas, la carrera que estudiará la princesa Leonor en la Universidad Carlos III de Madrid

La Selectividad ha terminado hace poco (de hecho, ayer mismo en Cataluña) y es ahora cuando hay miles de estudiantes en Madrid y en otras muchas zonas de España con esa mezcla entre nervios y cálculos por saber si la nota que saquen les va a dar para estudiar la carrera deseada. En el caso concreto de quienes están en la capital y que además quieran estudiar Ciencias Políticas, la nota de corte suele ser bastante alta, algo que seguramente debe saber bien la princesa Leonor puesto que esta es la carrera que estudiará el próximo curso en uno de las mejores universidades públicas de Madrid, la Carlos III.

La noticia ha provocado que muchos se interesen por saber exactamente qué es Ciencias Políticas, una carrera exigente cuya nota de corte no está entre las más altas, pero eso no quiere decir que no sea bastante elevada. Nota que habría alcanzado la princesa, aunque su caso es algo particular si tenemos en cuenta de qué modo tiene acceso a poder seguir cursando sus estudios universitarios tras hacer el bachillerato en el extranjero y su formación militar. Te lo desvelamos a continuación, pero además te explicamos cómo es esta carrera y qué nota necesitas si como Leonor deseas hacerla en la Universidad Carlos III de Madrid.

Esta es la nota de corte de Ciencias Políticas en la Carlos III

En el caso de la Universidad Carlos III, la nota de corte de Ciencias Políticas se sitúa en un 9,542 sobre 14. Es una cifra que, vista así, puede parecer asequible, pero en la práctica implica haber hecho un muy buen Bachillerato y una EBAU bastante sólida. Es decir, que no es una de esas carreras que obligan a rozar el 13 o el 14, pero tampoco permite relajarse. Está en ese punto en el que una o dos décimas pueden cambiarlo todo. De hecho, es bastante habitual que algunos estudiantes se queden fuera por muy poco.

Además, conviene recordar algo importante y es que la nota de corte no es una nota que te piden, sino la del último alumno que entra. Es decir, cada año puede subir o bajar ligeramente en función de la demanda, pero lleva tiempo moviéndose en ese rango de notable alto.

Qué significa realmente sacar un 9,5 sobre 14

Muchos estudiantes se lían con este dato. Un 9,5 sobre 14 no es lo mismo que un 9,5 sobre 10. Aquí entran en juego las asignaturas específicas que permiten subir nota. En la práctica, para alcanzar esa media, lo habitual es haber tenido buenas calificaciones durante todo el Bachillerato y haber aprovechado bien la fase específica de la EBAU. Asignaturas como Historia, Economía o Matemáticas aplicadas pueden marcar la diferencia. Por eso, no es raro que quienes aspiran a esta carrera lleven meses preparando esa estrategia. No se trata sólo de aprobar, sino de sumar puntos donde realmente cuentan.

Por qué es una carrera que sigue teniendo demanda

Ciencias Políticas no siempre aparece en los primeros puestos de las listas más populares, pero tiene algo que engancha a muchos estudiantes y es que está muy conectada con la actualidad. Aquí se estudia cómo funcionan los gobiernos, cómo se toman decisiones, cómo influyen los medios o cómo se interpretan los datos electorales. Es decir, temas que aparecen todos los días en las noticias.

Además, no es una carrera cerrada sino que te permite moverte en distintos ámbitos ya sea la administración pública, organismos internacionales, consultoría, investigación o comunicación. Esa versatilidad hace que muchos la vean como una opción con recorrido.

La carrera que ha elegido la princesa Leonor

Ciencias Políticas es la carrera que estudiará la princesa Leonor en Madrid, pero lo cierto es que su caso funciona más como referencia que como comparación directa. Su acceso no ha sido a través de la EBAU, sino mediante el sistema de Early Admission. Este procedimiento está pensado para alumnos que han cursado sus estudios en el extranjero, como es su caso tras su paso por Gales. Lo que se hace es adaptar el expediente al sistema español para poder valorarlo en condiciones similares. Desde Casa Real se ha insistido en que ha cumplido con los requisitos exigidos por la universidad, aunque el proceso no sea exactamente el mismo que el de los estudiantes que acaban de hacer la Selectividad.

Más allá del foco mediático, lo importante ahora mismo está en otro sitio: en las notas que están a punto de salir. Para miles de estudiantes, esos resultados marcarán qué pueden estudiar y dónde. Y ahí es donde entran en juego las notas de corte como referencia real.

No garantizan nada, pero ayudan a situarse. A saber si una opción es viable o si conviene replantearse el camino. En carreras como Ciencias Políticas en la Carlos III, esa referencia es clara y es que hay que llegar con una buena nota. Y con todo lo que se ha hablado estos días sobre este grado, lo más probable es que este año vuelva a estar entre los más vigilados por quienes están a punto de empezar la universidad.