Las sandalias de trekking que los expertos en montaña no se creen que cuesten sólo 13,99 euros y las tiene Decathlon
Unas sandalias para hacer trekking que arrasa en Decathlon por menos de 14 euros
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No es habitual encontrar calzado de trekking por menos de 15 euros que realmente cumpla en uso real, pero Decathlon lo ha vuelto a hacer con uno de esos productos que ya están dando mucho que hablar ya que se trata de un calzado que es perfecto para cuando llega el buen tiempo, Unas sandalias de trekking cómodas, ligeras y que sirven tanto para caminar por senderos y caminos durante el verano, como para el día a día.
En concreto, se trata de las sandalias de montaña de la marca Quechua que están disponibles por 13,99 euros, un precio que, por sí solo, ya llama la atención dentro de esta categoría. Pero lo que está haciendo que cada vez más compradores se fijen en ellas es que no se quedan sólo en eso sino que cumplen con lo básico y añaden detalles que no siempre se ven en modelos tan económicos. Pensadas para verano, pero con enfoque práctico, estas sandalias están empezando a convertirse en una de las compras más repetidas para quienes buscan algo sencillo sin complicarse demasiado y lo cierto es que no sería extraño que en nada estuvieran agotadas.
Las sandalias de trekking que arrasan en Decathlon
Las sandalias Quechua NH100 están diseñadas para un uso ocasional, pero eso no significa que se queden cortas. Al contrario, están planteadas para acompañar durante caminatas suaves, escapadas o incluso días completos en los que se alterna entre ciudad, playa y rutas sencillas y también se pueden usar perfectamente para el día a día cuando las altas temperaturas aprietan.
Uno de los puntos más destacados es la comodidad. Incorporan una entresuela de EVA, un material flexible y suave que se adapta bien al pie desde el primer momento. Esto se traduce en una sensación bastante cómoda al caminar, sin necesidad de un periodo largo de adaptación. Además, el peso juega a favor. Cada sandalia ronda los 225 gramos en talla 39, lo que permite hacerse una idea de que estamos ante un modelo de calzado que nos va a servir para movernos con bastante ligereza, algo que se nota especialmente en verano, cuando se busca evitar calzado pesado o demasiado cerrado.
Otro detalle importante es el ajuste. Cuenta con dos tiras autoadherentes, una en la zona delantera y otra en el tobillo, lo que permite adaptar bien la sujeción según el pie. Este sistema, aunque sencillo, resulta práctico para evitar que el pie se desplace o aparezcan rozaduras, sobre todo en trayectos más largos.
Sirven para playa, agua y senderos sin cambiar de calzado
Uno de los aspectos que más está valorando quien ya las ha probado es su versatilidad. Estas sandalias están preparadas para usarse tanto en seco como en agua, ya sea dulce o salada, algo que no todos los modelos permiten. Esto significa que se pueden llevar en la playa, entrar en el agua y seguir caminando después sin tener que cambiar de calzado. Además, se secan rápido, lo que evita esa sensación incómoda de humedad durante mucho tiempo.
La suela también cumple con lo necesario en este tipo de producto. Incorpora tecnología Outdoor Contact, pensada para mejorar la adherencia y reducir el riesgo de resbalones en superficies lisas o húmedas. No es un calzado técnico de alta montaña, pero sí que ofrece una base suficiente como para que nos podamos mover con seguridad en terrenos sencillos. En conjunto, están pensadas para ese uso mixto que muchas veces se busca en verano: caminar un rato, moverse por zonas irregulares, pasar por agua o simplemente utilizarlas a diario sin preocuparse demasiado.
Por qué están llamando la atención pese a su precio
El principal reclamo es evidente ya que su precio es de tan sólo 13,99 euros. En un momento en el que el calzado técnico ha subido de precio, encontrar unas sandalias de trekking por debajo de los 15 euros resulta poco habitual. Pero no es sólo eso, sino que lo que está haciendo que funcionen es que, dentro de su gama, cumplen. Son ligeras, cómodas desde el primer uso y lo suficientemente resistentes como para aguantar un uso normal sin problemas.
También influye el hecho de que no obligan a elegir entre uso urbano o exterior. Se pueden usar para pasear, para una escapada o para ir a la playa, lo que amplía bastante su utilidad real. Y luego está el factor Decathlon. Este tipo de productos, cuando empiezan a destacar, suelen moverse rápido. No porque sean limitados como tal, sino porque entran en ese perfil de compra fácil, donde el precio y la funcionalidad pesan más que otros factores.
Al final, no son unas sandalias pensadas para grandes rutas ni para un uso intensivo en montaña, pero tampoco lo pretenden. Son una opción sencilla, práctica y asequible para el verano, y eso, en muchos casos, es justo lo que se busca.