El PP votará «no» al megadecreto que cuela ayudas a los inquiokupas con la subida las pensiones

El Partido Popular no respaldará el megadecreto del Gobierno que vincula la subida de las pensiones a las ayudas a los inquiokupas. Los populares, que basan su estrategia en forzar la caída del real decreto, pretenden ganar tiempo e insistir en su Proposición de Ley (PL) que garantiza la revalorización de las pensiones para 2026 aunque exista una situación de prórroga presupuestaria.

En el seno del PP consideran que el decreto ómnibus del Ejecutivo es una especie de «cajón desastre» al utilizar medidas de amplio consenso social, como lo es la revalorización de las pensiones, para colar por la puerta de atrás otras medidas políticas que, de ir por separado, no obtendrían el respaldo mayoritario de los grupos que sostienen al presidente Pedro Sánchez.

Fuentes parlamentarias a OKDIARIO critican que la coalición que conforman el PSOE-Sumar haya optado por la presión para obtener sus fines: o se convalidan todas las medidas en bloque en el decreto que se lleve al Congreso el próximo 27 de enero, o se señala a la oposición que lidera el PP como el responsable de que casi 6,4 millones de personas vean congeladas sus pensiones.

Para el PP el objetivo es claro: tumbar el decreto y castigar a los de Sánchez a sumirse en una nueva derrota parlamentaria. De hecho, el grupo independentista de Junts se ha mostrado reticente a avalar una medida que engloba todo el escudo social. También el PNV quien, por su parte, ha reprochado la falta de diálogo con su grupo en lo que respecta a la bonificación del IRPF.

Con todo, los de Feijóo sostienen que su negativa a convalidar los propósitos del Ejecutivo no quiere decir que veten a la subida de las cotizaciones sociales a los pensionistas, sino que quieren reseñar que su «no» al decreto supone su rechazo a las artimañas de Sánchez por llevar a una misma votación todo tipo de disposiciones que afectan a los españoles.

El pasado mes de noviembre el propio jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, anunció la propuesta alternativa de su grupo para que la subida de las pensiones sea así por Ley. Ello, en un intento por blindar las compensaciones económicas a los jubilados y a fin de que dejaran de ser «rehenes» de un Gobierno como el de Sánchez.

«Resulta imprescindible resolver la revalorización de las pensiones y anticiparse para que no se reproduzca en 2026 una situación de incertidumbre y de retrasos en el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas», señaló entonces el vicesecretario económico del PP, Alberto Nadal.

Lo cierto es que la PL del Grupo Popular, para poder ser debatida y votada en el Pleno, está a la espera primero de ser tomada en consideración por la Mesa del Congreso que preside por la socialista Francina Armengol.

En caso de que los grupos decidieran no respaldar el real decreto del Gobierno en el próximo pleno extraordinario, podrían forzar incluso la salida adelante del que habla únicamente de la revalorización de la pensiones. Entonces, y a la espera del proyecto del PP, podría no salir adelante o debatirse a la par que el del Gobierno de Sánchez.