Programa Fallas 2026: todos los actos falleros hoy 19 marzo de 2026 en Valencia

Este jueves 19 de marzo Valencia vive su último día de Fallas 2026. Como manda la tradición, este Día de San José se pondrá punto y final a las fiestas de la ciudad con la tradicional Cremá, en la que casi 800 fallas serán pasto de las llamas cerca de la medianoche. Durante este día, la AEMET pronostica lluvias durante la primera mitad del día que parece que no afectarán a la mascletá de las 14:00 horas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el programa del 19 de marzo en las Fallas de Valencia 2026.

Valencia celebra su último día de unas Fallas históricas en el que en este 2026 se han celebrado los diez años de la declaración de esta fiesta como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Este jueves 19 de marzo se pondrá punto y final a las Fallas de Valencia 2026 con la tradicional Cremá que comenzará a las 20:00 horas con la quema de las fallas infantiles. A las 21:00 horas se quemará la falla infantil del ayuntamiento; a las 22:00 horas, todas las fallas mayores, y las Fallas 2026 se clausurarán con la quema a las 23:00 horas de la falla municipal.

El Día de San José, festivo en toda la Comunidad Valenciana, comenzará a las 11:00 horas con la tradicional ofrenda de flores de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor frente a la imagen del Patriarca en el Puente de San José. Acto seguido, a las 12:00 horas tendrá lugar la misa solemne en honor a San José en la Catedral de Valencia, oficiada por el Arzobispo de Valencia, Don Enrique Benavent, y ofrecida por la Junta Central Fallera y el Gremio de Carpinteros.

A las 14:00 horas se realizará la última mascletá de las Fallas de Valencia 2026 en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, que será disparada por la pirotecnia de los Hermanos Caballer, que también quemará la falla del ayuntamiento a las 23:00 horas. Ya a las 19:00 horas, tendrá lugar la Cabalgata del Fuego, que empezará en la Calle de la Paz hasta la Porta de la Mar, que será el preludio de la Cremá, que comenzará a partir de las 20:00 horas de este jueves 19 de marzo en las Fallas de Valencia 2026.

El programa del 19 de marzo en las Fallas de Valencia 2026

Consulta el programa del jueves 19 de marzo en las Fallas de Valencia 2026: